Previsioni traffico autostrade: bollino rosso nel weekend 15-17 agosto 2025

Il terzo fine settimana di agosto 2025 si preannuncia critico per la viabilità italiana. A renderlo particolarmente complicato è la coincidenza con il ponte di Ferragosto: la festività del 15 agosto, che quest’anno cade di venerdì, segna tradizionalmente l’inizio della seconda fase dell’estate, quella del rientro.
Autostrade per l’Italia prevede un traffico più fluido nella giornata di venerdì 15 agosto, sia al mattino sia al pomeriggio, ma raccomanda prudenza e attenzione su tutte le tratte, in particolare in prossimità dei caselli autostradali e nei tratti a carreggiata ridotta per lavori in corso. Secondo Viabilità Italia e Polizia di Stato, il traffico sarà intenso lungo le principali arterie autostradali e sulle strade di collegamento con le grandi città.
Durante il fine settimana, le tratte più soggette a traffico intenso saranno quelle che collegano i principali centri urbani alle località turistiche di mare e montagna. In particolare, si prevedono forti rallentamenti lungo l’autostrada A1 tra Firenze e Roma, la A14 in direzione dell’Adriatico, la A4 tra Milano e Venezia, la A10 ligure e la A8 "dei Laghi". Al Sud, circolazione sostenuta sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, sulla SS106 Jonica e sulla SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, così come sulle autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. In Sardegna, traffico previsto sulla SS131 “Carlo Felice”, principale asse nord-sud dell’isola.
Nel Lazio, particolare attenzione alla SS148 “Pontina” e alla SS7 “Appia”, entrambe fondamentali per i collegamenti tra Roma e il litorale. Al Centro-Nord, si segnalano criticità sull’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), sulla SS1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, sulla SS16 Adriatica da Puglia a Veneto, e sulla A14 Bologna-Taranto, direttrice strategica per le partenze verso le spiagge del sud.
Al Nord, traffico atteso sui raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia e sulla SS45 di Val Trebbia in Liguria, sulla SS26 in Valle d’Aosta.
Per contenere i flussi, sono stati disposti divieti di circolazione per i mezzi pesanti (massa superiore a 7,5 t) adibiti al trasporto merci:
Secondo le previsioni di Meteo.it, sabato 16 agosto sull’Italia si conferma la presenza dell’anticiclone africano Caronte, che porterà condizioni di stabilità atmosferica, con una giornata molto calda, soleggiata e afosa soprattutto al Centro-Nord. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, non si escludono temporali localizzati in Sicilia, sull’arco dolomitico e, più sporadicamente, lungo i rilievi dell’Italia centrale. Il quadro meteorologico cambierà parzialmente domenica 17 agosto: è atteso un calo delle temperature e una diminuzione della pressione sul Nord del Paese. Le condizioni instabili favoriranno la formazione di nubi e precipitazioni irregolari su diverse zone, in particolare su Veneto, Liguria, basso Piemonte, Emilia occidentale e lungo la dorsale appenninica.
Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.
La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza
