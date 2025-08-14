Previsioni traffico autostrade: bollino rosso nel weekend 15-17 agosto 2025

NEL VIVO DELLE PARTENZE

Il terzo fine settimana di agosto 2025 si preannuncia critico per la viabilità italiana. A renderlo particolarmente complicato è la coincidenza con il ponte di Ferragosto: la festività del 15 agosto, che quest’anno cade di venerdì, segna tradizionalmente l’inizio della seconda fase dell’estate, quella del rientro.

Autostrade per l’Italia prevede un traffico più fluido nella giornata di venerdì 15 agosto, sia al mattino sia al pomeriggio, ma raccomanda prudenza e attenzione su tutte le tratte, in particolare in prossimità dei caselli autostradali e nei tratti a carreggiata ridotta per lavori in corso. Secondo Viabilità Italia e Polizia di Stato, il traffico sarà intenso lungo le principali arterie autostradali e sulle strade di collegamento con le grandi città.

I GIORNI

Sabato 16 agosto

Il calendario del traffico estivo 2025, consultabile sul sito istituzionale, segnala bollino rosso per la mattina, con un alleggerimento nel pomeriggio (bollino arancione), mentre sarà proprio il traffico di rientro a creare i maggiori disagi, con bollino rosso sia al mattino sia al pomeriggio. Domenica 17 agosto

Il flusso verso le località turistiche sarà ancora significativo (bollino arancione al mattino), ma sarà il rientro in città a causare i problemi più seri: si prevede bollino rosso per tutta la giornata, con picchi di congestione soprattutto nel pomeriggio. Lunedì 18 agosto

Sarà un'altra giornata da monitorare: criticità previste fin dalle prime ore del mattino, soprattutto lungo le tangenziali e gli svincoli delle principali aree metropolitane.

LE TRATTE CRITICHE

Durante il fine settimana, le tratte più soggette a traffico intenso saranno quelle che collegano i principali centri urbani alle località turistiche di mare e montagna. In particolare, si prevedono forti rallentamenti lungo l’autostrada A1 tra Firenze e Roma, la A14 in direzione dell’Adriatico, la A4 tra Milano e Venezia, la A10 ligure e la A8 "dei Laghi". Al Sud, circolazione sostenuta sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, sulla SS106 Jonica e sulla SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, così come sulle autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. In Sardegna, traffico previsto sulla SS131 “Carlo Felice”, principale asse nord-sud dell’isola.

Nel Lazio, particolare attenzione alla SS148 “Pontina” e alla SS7 “Appia”, entrambe fondamentali per i collegamenti tra Roma e il litorale. Al Centro-Nord, si segnalano criticità sull’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), sulla SS1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, sulla SS16 Adriatica da Puglia a Veneto, e sulla A14 Bologna-Taranto, direttrice strategica per le partenze verso le spiagge del sud.

Al Nord, traffico atteso sui raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia e sulla SS45 di Val Trebbia in Liguria, sulla SS26 in Valle d’Aosta.

BLOCCO DEI MEZZI PESANTI

Per contenere i flussi, sono stati disposti divieti di circolazione per i mezzi pesanti (massa superiore a 7,5 t) adibiti al trasporto merci:

Venerdì 15 agosto : dalle 7:00 alle 22:00

: dalle 7:00 alle 22:00 Sabato 16 agosto : dalle 8:00 alle 16:00

: dalle 8:00 alle 16:00 Domenica 17 agosto: dalle 7:00 alle 22:00



IL METEO

Secondo le previsioni di Meteo.it, sabato 16 agosto sull’Italia si conferma la presenza dell’anticiclone africano Caronte, che porterà condizioni di stabilità atmosferica, con una giornata molto calda, soleggiata e afosa soprattutto al Centro-Nord. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, non si escludono temporali localizzati in Sicilia, sull’arco dolomitico e, più sporadicamente, lungo i rilievi dell’Italia centrale. Il quadro meteorologico cambierà parzialmente domenica 17 agosto: è atteso un calo delle temperature e una diminuzione della pressione sul Nord del Paese. Le condizioni instabili favoriranno la formazione di nubi e precipitazioni irregolari su diverse zone, in particolare su Veneto, Liguria, basso Piemonte, Emilia occidentale e lungo la dorsale appenninica.

INFORMATI E IN SICUREZZA

Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.

Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android

La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza

Prima di partire

Controllare le condizioni del veicolo

Sistemare correttamente i bagagli , distribuendo i pesi in modo equilibrato

, distribuendo i pesi in modo equilibrato Sistemare in modo adeguato eventuali animali da trasportare

da trasportare Evitare pasti abbondanti e alcolici

abbondanti e Assicurarsi di essere riposati

Informarsi sulle condizioni del traffico e su eventuali criticità lungo il percorso



Durante il viaggio

Utilizzare sempre le cinture di sicurezza , anche posteriori

, anche posteriori Assicurare i bambini con gli appositi seggiolini omologati

con gli appositi seggiolini omologati Evitare distrazioni (cellulare, radio, sigarette)

(cellulare, radio, sigarette) Fare soste frequenti

Mantenere una velocità moderata e la giusta distanza di sicurezza

moderata e la giusta distanza di sicurezza Prestare attenzione nei sorpassi

nei sorpassi Non utilizzare la corsia d’emergenza

Nelle autostrade a tre corsie, viaggiare prevalentemente sulla corsia di destra



RISPARMIA SUL CARBURANTE

Sia durante il viaggio, sia nelle località di vacanza può diventare molto utile la app gratuita realizzata da alVolante. È disponibilesia per smartphone Android ed Apple, si chiama Pieno+ e consente di individuare il distributore di carburante meno caro più vicino e ti guida tramite la app di navigazione verso di esso.