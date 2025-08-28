Home
Previsioni traffico autostrade: bollino rosso nel weekend 30-31 agosto 2025

traffico
di Emiliano Ragoni
Pubblicato 28 agosto 2025

Si prevede traffico intenso per l’ultimo fine settimana di rientro dalle vacanze. Ecco alcune informazioni utili per viaggiare in sicurezza.

VACANZE FINITE

L’estate 2025 volge al termine, con l’ultimo fine settimana di agosto ormai alle porte. In vista della ripresa delle attività lavorative a partire da lunedì, milioni di italiani si preparano a fare ritorno verso le città, segnando l’inizio del grande controesodo. Le forti perturbazioni che hanno interessato il Centro-Nord, in particolare la Romagna, hanno di fatto anticipato la fine della stagione estiva.

I GIORNI

  • Venerdì 29 agosto si prevede una diminuzione del traffico in uscita dalle città verso le zone di villeggiatura. Al contempo, inizieranno i primi spostamenti di ritorno, con circolazione sostenuta e bollino arancione sulle principali autostrade.
     
  • Sabato 30 agosto sarà la giornata più critica: attesi rientri massicci e prolungati verso i centri urbani. Il traffico sarà da bollino rosso per tutta la giornata, sia al mattino che al pomeriggio. Sono previste criticità anche in direzione delle mete turistiche.
     
  • Domenica 31 agosto il traffico resterà sostenuto in uscita al mattino, con bollino arancione, ma sarà nuovamente da bollino rosso in rientro verso le città durante l’intera giornata. La situazione dovrebbe migliorare gradualmente in serata.
     
  • Lunedì 1° settembre, infine, si prevedono disagi soprattutto nelle prime ore del mattino, in particolare sulle tangenziali delle principali aree metropolitane, con bollino rosso per il rientro dei pendolari.
     

LE TRATTE CRITICHE

Le tratte più esposte al traffico intenso, secondo Viabilità Italia e Autostrade per l’Italia, includono l’autostrada A1 Milano-Napoli, la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, la A4 Milano-Venezia, la A10 Genova-Ventimiglia e la A8 Milano-Varese. Nella giornata di domenica è previsto un ulteriore picco di rientri, con particolare pressione proprio sull’A1. Anche lunedì mattina si prevede traffico intenso in prossimità delle città.

Secondo Anas, saranno particolarmente sollecitate anche la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e numerose strade statali, tra cui la SS106 Jonica e la SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, la SS131 Carlo Felice in Sardegna, la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio, arterie che collegano Roma con le principali località turistiche del basso Lazio. A rischio congestione anche l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), che unisce il nord-est con il Centro Italia attraversando Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna. 

BLOCCO MEZZI PESANTI

Per agevolare la circolazione e limitare i disagi, è stato predisposto il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci:

  • Sabato 30 agosto dalle ore 8:00 alle 16:00
  • Domenica 31 agosto dalle ore 7:00 alle 22:00
     

IL METEO

Il maltempo ha caratterizzato la coda di agosto, con precipitazioni intense sul Centro-Nord. Secondo le previsioni:

Sabato 30 la perturbazione si allontanerà gradualmente verso i Balcani, ma persisterà una diffusa instabilità, in particolare al mattino su Triveneto, Appennini, alta Toscana, Campania e Puglia. Nel pomeriggio il maltempo si concentrerà sull’area adriatica e centrale, mentre sulle isole maggiori è atteso cielo sereno.

Domenica 31, invece, sarà una giornata più stabile e soleggiata in quasi tutte le regioni, ad eccezione del Nord-Ovest, dove in serata è previsto un nuovo peggioramento, con temporali in arrivo sulle Alpi.

INFORMATI E IN SICUREZZA

Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI. Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI (vedi qui sotto), che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.

Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android

La Polizia ha predisposto delle linee guida da seguire per viaggiare in sicurezza

Prima di partire

  • Controllare le condizioni del veicolo
  • Sistemare correttamente i bagagli, distribuendo i pesi in modo equilibrato
  • Sistemare in modo adeguato eventuali animali da trasportare
  • Evitare pasti abbondanti e alcolici
  • Assicurarsi di essere riposati
  • Informarsi sulle condizioni del traffico e su eventuali criticità lungo il percorso


Durante il viaggio

  • Utilizzare sempre le cinture di sicurezza, anche posteriori
  • Assicurare i bambini con gli appositi seggiolini omologati
  • Evitare distrazioni (cellulare, radio, sigarette)
  • Fare soste frequenti
  • Mantenere una velocità moderata e la giusta distanza di sicurezza
  • Prestare attenzione nei sorpassi
  • Non utilizzare la corsia d’emergenza
  • Nelle autostrade a tre corsie, viaggiare prevalentemente sulla corsia di destra


RISPARMIA SUL CARBURANTE

