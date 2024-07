Le previsioni di traffico per il weekend del 13-14 luglio 2024

TRE GIORNI INTENSI - Il fine settimana che va dal 12 al 14 luglio, si preannuncia critico per il traffico. Nello specifico, osservando il calendario del traffico predisposto dalla Polizia di Stato, si può vedere che già nel pomeriggio di venerdì 12 luglio il traffico si preannuncia intenso, con bollino giallo. In questo caso il flusso del traffico si prevede sostenuto soprattutto in uscita dalle grandi città come Roma e Milano, attraverso le arterie di collegamento come raccordo anulare e tangenziali. La situazione è prevista in peggioramento durante l’intera giornata di sabato 13 luglio, dove è previsto traffico da bollino giallo. Mentre domenica 14 luglio è previsto bollino giallo nella mattinata e rosso (intenso con possibili criticità) a partire dal pomeriggio, dovuto soprattutto al rientro verso le grandi città. Per agevolare la circolazione, sabato 13 luglio è stato disposto il divieto di circolazione dei mezzi superiori ai 7,5 t dalle 8 alle 16 e domenica 14 luglio dalle 7 alle 22.

IL METEO - Venerdì 12 luglio è previsto un peggioramento sul fronte meteo, con rovesci soprattutto su Piemonte e Lombardia, oltre che su Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e settori montuosi del Friuli. Mentre sul resto della penisola il tempo è soleggiato. La situazione meteo nelle regioni del nord è prevista in miglioramento già nella giornata di sabato 13 luglio, mentre al centro e al sud il meteo è estivo con caldo e poche nubi. Domenica 14 luglio la giornata sarà calda e soleggiata in tutta Italia, con temperature di 35-38 °C.

Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito Stradeanas e disponibile anche per Smartphone Android e iOS. In alternativa, gli utenti hanno a disposizione anche il numero unico 800.841.148. Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sui siti istituzionali delle Società Concessionarie autostradali: Autostrade, Autovie, Autobrennero, Astm.

La Polizia di Stato richiama l’attenzione di tutti coloro che si metteranno in viaggio a controllare, prima di partire, lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici nonché di informarsi preventivamente sugli scenari meteo attesi; durante il viaggio, mantenersi informati sulle condizioni del traffico anche facendo attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile (PMV).

Durante il viaggio è sempre bene attenersi a semplici ma fondamentali regole per la sicurezza, nostra e degli altri automobilisti:

tenere allacciate le cinture di sicurezza , anche posteriori;

utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini ;

non distrarsi durante la guida (con il cellulare, la radio, l’infotainment, la sigaretta);

fare soste frequenti , almeno ogni due ore di guida;

regolare la velocità sui limiti imposti e sulle condizioni del traffico;

mantenere la distanza di sicurezza ; usare prudenza nei sorpassi, segnalando con anticipo l’intenzione di spostarsi a sinistra;

non impegnare mai la corsia di emergenza , se non in caso di estremo bisogno;

sulle autostrade a tre corsie, viaggiare sulla prima corsia di marcia, a destra, e utilizzare la corsia centrale e quella di destra solo per il sorpasso.

Viabilità Italia ha predisposto il Piano contiene quanto necessario a prevenire e fronteggiare le criticità per la circolazione stradale dovute alle condizioni meteorologiche avverse, individuando le misure che gli organi di polizia stradale e gli Enti concessionari e proprietari delle strade ed autostrade attueranno in caso di neve o ghiaccio.

In particolare, sono disponibili:



Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI, che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.



Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android

RISPARMIA SUL CARBURANTE - Sia durante il viaggio, sia poi nelle località di vacanza può diventare molto utile la app realizzata da alVolante che consente di individuare il distributore meno caro vicino a noi. Gratuita, e fornita sia nella versione per iOS sia in quella per Android, si scarica su smartphone o tablet. Si chiama Pieno+ e mostra i prezzi di benzina, gasolio, Gpl o metano praticati dai distributori nella zona in cui vi trovate e, tramite la mappa online, vi indirizza verso quello più conveniente aprendo il navigatore del vostro dispositivo.