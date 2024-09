Salone Auto Torino 2024: tutte le informazioni utili

PASSEGGIANDO PER TORINO - Inizia domani, venerdì 13 settembre, il Salone Auto Torino 2024, che animerà le strade del capoluogo piemontese fino domenica 15 settembre. Si tratta di un evento a cielo aperto, che si snoda tra piazza Carlo Felice e piazza Castello, passando da via Roma, piazza San Carlo e piazzetta Reale. Passeggiando qui, dalle 9 alle 23, i visitatori potranno vedere i modelli e le novità case automobilistiche che hanno confermato la loro partecipazione, oltre ai prototipi di alcuni dei più importanti carrozzieri, auto da corsa e altri esemplari unici. Per tutti i visitatori, l’ingresso è gratuito: oltre a vedere i modelli, il pubblico potrà testare su strada alcune delle ultime novità, partendo dalle aree test drive di piazza Carlo Felice e piazza Castello.

DALL’ABARTH ALLA XEV - Sono 41 le case automobilistiche che hanno confermato la loro partecipazione al Salone Auto Torino: Abarth, Alfa Romeo, Alpine, BYD, Citroën, Dacia, Dallara, Dongfeng, DR, DS, EVO, Ferrari, Fiat, GFG Style, Honda, Ich-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Lancia, Lotus, Mazda, McLaren, MG Motors, Microlino, Mole Urbana, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, Renault, Sportequipe, Suzuki, Tecnocad, Tesla, Tiger, Voyah, Xev. Gioca in casa la Fiat, che mostrerà al pubblico la Fiat Grande Panda, mentre la Abarth porterà la nuovissima 600e. Curiosità anche per la Renault 5 E-Tech e la cugina ad alte prestazioni Alpine A290, così come per la Dacia Duster completamente rinnovata, che si appresta a debuttare sul mercato. Anche le case cinesi porteranno le loro novità a Torino, con la BYD che presenterà al pubblico la supercar Yangwang U9, mentre altre big del dragone come Omoda&Jaecoo e Dongfeng porteranno la loro gamma per l’Europa.

LE SFILATE - Durante i tre giorni dell’evento si terranno sfilate di prototipi ed edizioni limitate, di Formula 1 storiche e icone del motorsport, che si muoveranno lungo il circuito dinamico cittadino che da piazza San Carlo (partenza delle sfilate) coinvolgerà via Roma e piazza Castello.

Venerdì 13 la sfilata celebra la storia dell’auto mobile:

ore 10.00: parata carrozze di inizio 1800 trainate da cavalli

ore 10.20: parata prime vetture del 1900 con motore a scoppio

ore 10.45: parata prototipi e one-off dei più grandi carrozzieri dal 1960 a oggi

ore 11.15: premiere parade, la sfilata di novità di prodotto dei brand espositori

ore 12.15: parata Motorsport



La sfilata di sabato 14 settembre, in programma dalle 11, è invece dedicata ai capolavori del design automobilistico, con i prototipi e le edizioni limitate dei grandi carrozzieri che sfileranno sul circuito cittadino con le one off restomod, seguite dalla parata delle Formula 1 storiche e dalle regine di tutti gli sport motoristici. L’evento clou di domenica 15 settembre renderà omaggio alle icone del motorsport con la sfilata, a partire dalle 11, di oltre 100 Lancia Delta Integrale per celebrare il mito di Miki Biasion. Dopo di loro sfileranno tra le vie torinesi le Formula 1 storiche e le altre regine degli sport motoristici. A chiudere la parata dell’ultimo giorno ci saranno i prototipi e le edizioni limitate dei grandi carrozzieri.

UNA MOSTRA PER LA STORIA - I giorni del Salone saranno anche gli ultimi in cui sarà possibile visitare la mostra fotografica “La Storia delle case automobilistiche: dagli inizia al 2024”, che chiuderà il 15 settembre. Allestita dal 5 agosto sotto i portici di piazza San Carlo, via Po e piazza Vittorio Veneto, è composta da pannelli fotografici che raccontano la storia di 44 tra i principali brand automobilistici: ogni casa è rappresentata da un pannello che include l’immagine del primo modello prodotto e quella dell’ultimo (già prodotto o in uscita nel 2024). Si tratta quindi di un percorso fotografico che approfondisce l’evoluzione e le innovazioni stilistiche e tecnologiche che ogni costruttore ha apportato alla storia dell’automobile nel corso degli anni.

SCONTI E CONVENZIONI - Per chi raggiunge il capoluogo piemontese in treno è attiva un’offerta speciale che garantisce fino all’80% di sconto nella settimana dell’evento per chi arriva o parte da Torino sul prezzo base del bisglietto di tutte le Frecce di Trenitalia. Per accedere alla convenzione è necessario avere un codice segreto che si ottiene scaricando il Free Pass, il biglietto elettronico gratuito attivo su www.saloneautotorino.com. Scaricando il Free Pass, i visitatori possono anche accedere a numerosi sconti e convenzioni per i trasporti locali e nazionali, per musei, alberghi e ristoranti (qui per vedere tutte le convenzioni). Particolarmente interessante il fatto che per i possessori del Free Pass sarà consentito l’ingresso gratuito al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, con una navetta gratuita che nei pomeriggi dell’evento porterà i visitatori da piazza Castello fino alla sede del Mauto in Corso Unità d’Italia.

VENITE A TROVARCI - Anche alVolante sarà presente al Salone Auto Torino con un nostro stand in via Roma. E ai nostri lettori riserviamo un’iniziativa speciale, dedicata a chi sogna di entrare in una redazione che quotidianamente racconta le automobili. Nei pomeriggi dell’evento chiederemo di raccontarci in un breve video la sua passione per le auto: la nostra redazione sceglierà il migliore, che avrà l’opportunità di entrare nella nostra squadra.