Salone Auto Torino 2025: ecco le date e il programma

La città di Torino si prepara ad accogliere la seconda edizione del Salone Auto Torino, che trasformerà il centro urbano in una grande esposizione automobilistica e motoristica a cielo aperto. Dal 26 al 28 settembre 2025, oltre 40 case automobilistiche presenteranno le loro novità tra le vie e le piazze più suggestive del capoluogo piemontese.

Con 500.000 visitatori attesi, il Salone Auto Torino punta a rafforzare il ruolo della città come hub strategico per l’automotive. Tra piazza Castello, piazzetta Reale e i Giardini Reali saranno esposte auto di ultima generazione, concept car e prototipi, insieme a installazioni tematiche. Il programma prevede anche talk, incontri e test drive. L’ingresso sarà gratuito e l’orario andrà dalle ore 9 alle 19.

L’apertura ufficiale si terrà venerdì 26 settembre alle ore 10, alla presenza del presidente Andrea Levy e della madrina Federica Masolin. Il giorno seguente, sabato 27, ci sarà spazio per il Supercar Meeting Venaria Reale Torino: 100 collezionisti da tutta Italia si ritroveranno in via Mensa, chiusa al traffico per l’occasione, prima di fare tappa alla Reggia e rientrare nel cuore del Salone.

Novità del 2025 è il Torino Automotive Design Award (TADA), riconoscimento internazionale dedicato al design automobilistico, con particolare attenzione ai progetti cinesi, grazie alla partnership con il Paese ospite. Nato dal progetto “Piemonte Meets China”, il premio è organizzato con il supporto di Regione Piemonte, Città di Torino, CDC Milano, Auto&Design e Italdesign.

La giuria, composta da alcuni tra i più noti designer italiani, tra cui Fabrizio Giugiaro (GFG Style), assegnerà i riconoscimenti durante la cerimonia in programma venerdì 26 settembre alle ore 15, presso il Palazzo Reale. L’ingresso sarà gratuito, tuttavia, i visitatori potranno usufruire del Free Pass, attraverso il quale sarà possibile usufruire di sconti e convenzioni per alberghi, mezzi di trasporto e musei.