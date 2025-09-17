Salone Auto Torino 2025: ormai manca poco

UN GRANDE APPUNTAMENTO

Dal 26 al 28 settembre andrà in scena il Salone Auto Torino con più di cento automobili di una cinquantina di marchi diversi, sfilate, raduni e test-drive. Il format è sempre il medesimo: ingresso gratuito per una kermesse diffusa nel centro storico, che si snoda tra piazza Castello, la piazzetta Reale e i Giardini due Musei Reali. Saranno presenti tante novità, modelli in rampa di lancio, “conditi” da supercar di ieri e di oggi e auto d’epoca provenienti da musei e collezioni private. E ci saremo anche noi di alVolante ai Giardini Reali nello stand 16: vi aspettiamo.

I MARCHI PRESENTI

Tanti i brand presenti, tra cui: Abarth, Alfa Romeo, Birba, BMW, Byd, Citroën, Dallara, Denza, DFSK, Dongfeng, DR, DS, EMC, Evo, Ferrari, Foton, Geely, GFG Style, Hyundai, ICH-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Leapmotor, Lepas, Lotus, Fiat, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, MHero, Omoda, Opel, Peugeot, Petronas Lubricants International, Pininfarina, Polestar, Recaro Automotive, Renault, Sabelt, Sparco, Sportequipe, Suzuki, SWM, Tesla, Tiger, Voyah.

LA MAPPA

DEBUTTI

Grande spazio ai costruttori cinesi, anche attraverso il contest Piemonte meets China - Turin Automotive Design Award, in cui verranno premiati i migliori progetti cinesi nati in Italia e in Europa. Tra le Case automobilistiche che faranno il loro debutto, da segnalare la Lepas, brand del gruppo Chery che presenterà la sua gamma prodotti, tra cui la suv Lepas L8 alimentata con sistema Super Hybrid.

GLI EVENTI

Tra gli appuntamenti, imperdibile per gli amanti delle supercar il meeting dedicato dalle auto da sogno: nella mattinata di sabato 27 settembre un centinaio di bolidi di pregio provenienti da tutto lo Stivale partirà dalla Reggia di Venaria alla volta di piazza Castello, sfilando tra i portici di via Roma. Per gli appassionati di auto d’epoca l’evento da segnare in agenda è quello con il concorso d’eleganza Festival Car: domenica 29 settembre, più di 80 modelli del passato saranno esposti nel borgo storico di Revigliasco, sulle colline del Torinese, dalle 11.30 alle 16.