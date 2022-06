Si apre ufficialmente il MIMO 2022

L'INAUGURAZIONE - È iniziata ufficialmente la 2ª edizione di MIMO, il Milano Monza Motor Show in piazza Duomo, con il taglio del nastro inaugurale al quale hanno partecipato, insieme ad Andrea Levy, Presidente di MIMO, anche Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, Assessore regionale per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Geronimo La Russa, Presidente ACI Milano, Giuseppe Redaelli, Presidente Autodromo Nazionale di Monza, Dario Allevi, Sindaco di Monza.

LA PREMIERE PARADE - Il pubblico, da oggi e fino a domenica 19 giugno, potrà vedere i modelli esposti nel centro di Milano con accesso libero e orario prolungato fino alle 23. I visitatori muniti di MIMO Pass, l’accredito gratuito scaricabile sul sito www.milanomonza.com, potranno inoltre accedere all’area test drive di Parco Sempione organizzata in collaborazione con Enel X Way, aperta dalle 9 alle 19. Il programma della giornata continua con lo spettacolo serale in piazza Duomo: alle ore 19 infatti inizierà la Premiere Parade, l’esibizione dinamica delle anteprime e delle novità guidate dai rappresentanti dei brand che sfileranno sul red carpet attorno al Duomo, in mezzo al pubblico. I modelli in parata saranno raccontati da DJ Mixo di Radio Capital.

VIENI A TROVARCI - alVolante ti aspetta in piazza San Carlo per giocare a Gran Turismo 7 su PS5 e chi vorrà potrà partecipare al talent organizzato in collaborazione con Suzuki e Aci che permetterà di selezionare, tramite sifide virtuali su Gran Tusimo 7, i 25 piloti più abili. I quali potranno passare alla fase successiva, la selezione regionale di ACI Rally Italia Talent che si disputerà all’Autodromo di Monza, nei giorni 14 e 15 luglio, al volante di una vera Swift Sport Hybrid, e proveranno a conquistarsi la possibilità di partecipare a una gara valida per i campionati o i trofei titolati ACI Sport nel team ufficiale di Rally Italia Talent. Le iscrizioni all’ACI Rally Italia Talent sono gratuite e avranno luogo esclusivamente presso il desk predisposto presso lo stand di alVolante in Piazza San Carlo e saranno contingentate in base all’ordine di arrivo (leggi qui il regolamento completo).