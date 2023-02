Tornano a crescere i furti d’auto

FINISCE L’EFFETTO LOCKDOWN - Tra i pochi effetti positivi della pandemia di Covid-19 c’è stato quello della diminuzione dei forti d’auto nel 2020 e nella prima parte del 2021. Purtroppo il fenomeno è durato poco e nel 2022 i furti d’auto hanno ricominciato a salire, tornando vicini ai livelli pre-pandemici. E se le suv sono le tipologie di auto preferite dai clienti, anche i ladri hanno gli stessi gusti, visto quasi un veicolo su due sottratto ai legittimi proprietari appartiene a questa categoria.

SUV SEMPRE Più RICHIESTE - È quanto emerge dall’indagine di LoJack, azienda leader nei sistemi d’allarme per auto e veicoli commerciali, che può contare su un database di oltre 400.000 dispositivi per il rilevamento e il recupero delle auto rubate installati su veicoli italiani. Con la ripresa della libera circolazione e del turismo dopo i vari lockdown disposti tra il 2020 e il 2021, nel 2022 si è registrato un aumento di furti del 4% rispetto all’anno precedente. Se il numero di furti si è riportato a livelli simili a quelli del 2019, negli ultimi tre anni sono cresciuti notevolmente i furti delle suv: erano il 33% nel 2019, sono stati il 47% nel 2022. Nonostante ciò, il modello più rubato resta la Fiat Panda, seguita dalla Toyota RAV4, dalle Fiat 500 e 500X e dalla Jeep Compass.

DIVERSI A SECONDA DELLE REGIONI - Se oltre 9 furti su 10 avvengono in sole 5 regioni (Campania 33%, Lazio 24%, Puglia 21%, Lombardia 12% e Sicilia 2%) è diversa la tipologia di furto in base alle aree geografiche. Infatti al centro-nord le auto vengono rubate principalmente per essere rivendute, sul territorio nazionale o nei paesi dell’est Europa. Qui vengono largamente usate tecniche tecnologicamente avanzate, come la clonazione della chiave, che permettono di rubare l’auto senza lasciare alcun segno di effrazione. A sud della capitale si rafforzano invece due differenti dinamiche. In Campania sono le utilitarie a esser prese di mira, spesso utilizzate per il cosiddetto “cavallo di ritorno”: l’auto viene restituita al proprietario dopo il pagamento di un riscatto. In Puglia invece le auto vendono rubate soprattutto per ricavarne pezzi di ricambio. Se l’auto è stata rubata per questo motivo, le ore a disposizione per ritrovarla sono davvero contate, perché generalmente nel giro di massimo 12 ore il veicolo viene completamente smontato e privato di tutta la sua componentistica.