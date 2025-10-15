Century Coupé: un primo assaggio

LA ROLLS DEL SOL LEVANTE

Per i giapponesi, la Century è ciò che per il resto del mondo rappresentano marchi come la Rolls-Royce o la Bentley. Prodotta dalla Toyota, dalla fine degli Anni 60 rappresenta il massimo del lusso, la berlina perfetta per capi di Stato o d'industria, l’auto da far guidare a un autista per permettere al proprietario di rilassarsi sul sedile posteriore. Un paio d’anni fa la Toyota ha ampliato la gamma del marchio Century con una suv (qui la notizia) e ora la famiglia potrebbe ulteriormente allargarsi con l’arrivo di una coupé, anticipato da una concept car.

PORTA SCORREVOLE

Anticipata da alcune immagini teaser, la show car debutterà alla fine di ottobre al Japan Mobility Show. Si nota subito l’elegante profilo da fastback, con un assetto rialzato da crossover e il frontale imponente da suv, sebbene con un cofano dotato di vistose prese d’aria come quello di una sportiva. Sul frontale campeggia il logo della Century: la mascherina non è chiusa e ciò ci fa immaginare che al di sotto del cofano ci sia un motore termico, un V6 o un V8, probabilmente ibrido. La linea laterale non viene “sporcata” dalla presenta del montante centrale, ed è molto particolare il sistema di apertura delle portiere: sul lato del guidatore (per il Giappone a destra) è tradizionale, mentre su quello del passeggero la porta scorre verso il muso della vettura. Dietro, i fanali attraversano tutta la carrozzeria e manca il lunotto.

DIFFUSIONE MONDIALE?

Al momento non si sa se la concept car a marchio Century sia destinata alla produzione o si tratti di un semplice esercizio stilistico. Viene descritta per ora come un “pezzo unico”. Appare però chiaro che la Toyota punti ad ampliare la sua gamma di lusso, superiore anche alla Lexus, magari nell’ottica di una prossima diffusione globale.