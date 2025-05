Toyota RAV4 2025: una sbirciatina agli interni

COME SARÀ DENTRO

Il 21 maggio è una data da segnare sul calendario perché verrà presentata la nuova generazione della Toyota RAV4, una delle auto più popolari di tutto il mondo (oltre 1 milione di unità vendute nel 2024). Ma come sarà? Un primo indizio degli interni viene da una foto spia che circola sui social (qui sopra). Spicca il nuovo schermo a sbalzo posizionato al centro della plancia, oltre alla strumentazione (entrambi i pannelli dovrebbero essere da 12,3”), che è digitale. I designer della Casa giapponese hanno operato una meticolosa “pulizia” della plancia, togliendo molti tasti fisici a vantaggio dei controlli di tipo touch. Inoltre, un altro elemento che spicca è il design più squadrato e massiccio del cruscotto.

COME SARÀ FUORI

L’aspetto della carrozzeria della nuova Toyota RAV4, pur non essendo stato ancora svelato, si può ricostruire osservando i prototipi camuffati e ad alcune immagini “sfuggite” (qui sotto). Sappiamo che dovrebbe mantenere una lunghezza di circa 4,6 metri. La piattaforma è sempre TNGA-K, che però è stata evoluta e migliorata. Il frontale adotta le forme a “martello” già viste sulla Prius e sulla suv elettrica bZ4X, con nuovi fari a led a forma di “C” che abbracciano la calandra a nido d’ape. Il posteriore sfoggia un inedito fascione con firma luminosa a tutta larghezza, mentre il profilo laterale rimane fedele alla classica impostazione da suv medio-grande, con geometrici passaruota ben marcati. Il tetto potrà essere a contrasto, una soluzione che “alleggerisce” l’estetica.

I MOTORI

Qui sopra il nostro disegno che ricostruisce fedelmente l'aspetto della nuova generazione della RAV4. Più in alto una foto spia degli interni.

I motori non dovrebbero subire variazioni, con il cuore della gamma che è sempre composto dal full hybrid dI 2.5 litri a benzina abbinato al doppio motore elettrico, per una potenza complessiva di 225 CV nella versione a trazione anteriore e 232 CV per quella con tutte e quattro le ruote motrici. Più avanti arriverà una versione ibrida plug-in con batteria ricaricabile all’esterno e un’autonomia di quasi 100 km in elettrico.

UNA VERSIONE PRO?

La Toyota starebbe pensando di proporre in alcuni mercati una versione TRD Pro, che, rivolgendosi a tutti gli amanti dell’off road, si caratterizza per sospensioni rinforzate, pneumatici All-Terrain e protezioni sottoscocca.