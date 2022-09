Traffico weekend 3-4 settembre 2022: previsioni da bollino rosso

Il primo weekend di settembre è contrassegnato da un traffico intenso con possibili criticità dovuto al controesodo. Lunedì 5 settembre saranno molti coloro che dovranno riprendere l’attività lavorativa, quindi il traffico sarà particolarmente intenso in direzione delle grandi città come Roma e Milano. Osservando il calendario predisposto dalla Polizia Stradale si può constatare che venerdì 2 è previsto nella seconda parte della giornata traffico intenso, dovuto soprattutto a chi ha deciso di sfruttare gli ultimi giorni di caldo per un weekend al mare. Sabato 3 la situazione però peggiora, con bollino rosso, quindi traffico intenso con possibile criticità, nella prima parte della giornata, per poi andare a migliorare nel pomeriggio-sera, quando si prevede bollino giallo.

Domenica 4 settembre, il giorno del controesodo, è previsto traffico intenso alla mattina, con bollino giallo, e rosso il pomeriggio, quando, secondo le proiezioni della Polizia Stradale, il traffico peggiora drasticamente, diventando intenso con possibile criticità. Per cercare di migliorare il flusso del traffico per domenica 4 settembre è stato predisposto il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 t.

Per quanto concerne le strade più congestionate, sono sicuramente da segnalare la A8-A9 dai Laghi su entrambe le direzioni, e, in modo particolare domenica 4, la tangenziale est di Milano, specie nella serata di domenica, la A4 Milano-Brescia in direzione Milano, la A22 del Brennero in entrambe le direzioni, il traforo del Gran San Bernardo, in entrambe le direzioni, la A10 Genova-Ventimiglia, la A7-A12 nel nodo di Genova e in direzione Toscana, la A15 Parma-La Spezia, la A4-Venezia-Trieste, la A14 da Bologna alla riviera verso Bologna, oltre all’A1 in direzione Milano, specie nel pomeriggio/sera di domenica 3 settembre. In quest’ultima giornata, infatti, saranno molti a rientrare verso le principali città come Roma, Milano e Napoli, quindi molte delle arterie che conducono verso di esse potrebbero essere congestionate.

Attenzione al meteo poiché nel fine settimana è previsto tempo instabile con temporali, in modo particolare al centro e nel nord Italia.

Risulta molto utile anche la lista dei cantieri non amovibili che viene suddivisa per AUTOSTRADE e STRADE EXTRAURBANE.

Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sul sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI, che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.

Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android

Per rimanere informati in tempo reale sul traffico è possibile consultare il sito della Cciss viaggiare informati (centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) o chiedere informazioni al numero verde 1518, disponibile 24 ore su 24.

PER AFFRONTARE IL VIAGGIO IN SICUREZZA ECCO ALCUNI SEMPLICI CONSIGLI