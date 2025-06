Golf GTI Edition 50: è lei la più potente

AUGURI GTI

La Volkswagen Golf GTI è una delle auto sportive compatte di maggior successo al mondo, con oltre 2,5 milioni di esemplari prodotti. Nel 2026 festeggerà il suo 50° anniversario e per commemorare questo importante evento la Casa tedesca ha annunciato la Golf GTI Edition 50. La speciale versione è stata presentata alla 24 Ore del Nürburgring, con 325 CV è la più potente di sempre. La potenza extra unitamente allo specifico assetto, hanno consentito alla Golf GTI Edition 50 guidata dal collaudatore Benjamin Leuchter di stabilire il nuovo record di categoria sul circuito Nürburgring Nordschleife lungo 20,8 km, fermando il cronometro a 7:46:13 minuti.

60 CV IN PIÙ

La Golf GTI Edition 50 è equipaggiata con il motore turbo benzina da 2 litri che, grazie a una particolare messa a punto, è stato spinto fino a 325 CV, 60 CV in più rispetto alla Golf GTI, che si ferma a 265 CV. La coppia massima è stata portata dai 400 Nm della Clubsport a 420 Nm. La trazione resta anteriore.

UN BELLA MESSA A PUNTO

Le doti dinamiche sono assicurate dal telaio con ammortizzatori a controllo elettronico DCC di nuova concezione, dal differenziale autobloccante anteriore con una inedita taratura e dallo sterzo progressivo anch’esso con una una regolazione specifica. Inoltre, per migliorare guidabilità e tenuta di strada, l’assetto originario è stato ribassato di 15 mm grazie a molle più corte. Lo schema delle sospensioni vede un assale anteriore MacPherson e uno posteriore a quattro bracci.

IL PACCHETTO PERFORMANCE

Optional il pacchetto GTI Performance, che può contare su nuovi pneumatici semi-slick Potenza Race da 235 di Bridgestone (sono più leggeri di 1,1 kg) che calzano cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici (sono più leggeri di 3 kg), sul sistema di scarico leggero R-Performance con silenziatore posteriore Akrapovic in titanio (meno 11 kg), su molle più rigide e su un assetto ulteriormente ribassato di 5 mm.

C’È ANCHE VERDE

La Golf GTI Edition 50 si distingue per una serie di peculiarità estetiche come le cinture di sicurezza rosse, i sedili sportivi con motivo a quadri e volante sportivo multifunzione in pelle di nuova concezione. Cinque colori esterni previsti: oltre al bianco Pure, c’è il grigio Moonstone, il nero Grenadilla metallizzato e l'inedito verde Dark Moss metallizzato e il rosso Tornado (colore esclusivo), quest’ultimo specifico per varianti “ultra-pepate”.

ARRIVA NEL 2026

La produzione della GTI Edition 50 inizierà a Wolfsburg alla fine del 2025, con le consegne fissate nel primo trimestre 2026. Prezzi tra 50 e 55.000 euro.