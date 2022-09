Xpeng G9: la ricarica è la più veloce al mondo

La Xpeng G9 è la nuova suv elettrica dell’azienda che è conosciuta anche con l’appellativo di “Tesla cinese”. Siamo infatti parlando di un costruttore giovane e che, tra le altre cose, ha sviluppato anche un sofisticato sistema di assistenza alla guida. Il punto forte di questa nuova G9 è sicuramente il sistema di ricarica, che supporta una potenza fino a 480 kW e che, secondo la casa, la rende l’auto elettrica con la ricarica più veloce al mondo. Ciò significa che in condizioni ideali e con la stazione dall’idonea potenza, la G9 può raggiungere un'autonomia di circa 200 km in circa 5 minuti e caricarsi dal 10 all'80% in appena 15 minuti. La Xpeng G9 è destinata anche ad alcuni mercati europei da ottobre 2022, dove la Xpeng ha già esportato la P5.

La Xpeng G9 presenta delle linee fluide e proporzionate con un frontale che si caratterizza per dei gruppi ottici strutturati su due livelli, e per una mascherina “chiusa”. Vista lateralmente si notano le maniglie a filo delle portiere e l’alettone posizionato sopra il lunotto. I fanali posteriori si estendono in orizzontale e sono raccordati da una striscia a led. Dal punto di vista dinamico è dotata di sospensioni pneumatiche a doppia camera con schema a doppio braccio oscillante all'anteriore e a cinque bracci al posteriore.

La Xpeng G9 è disponibile in un totale di sei configurazioni di propulsione con la possibilità di scegliere tra trazione posteriore e integrale. Le versioni a trazione posteriore (570G e 570 E) erogano una potenza di 312 CV e una coppia di 430 Nm, con una velocità massima di 200 km/h, uno scatto da 0 a 100 in 6,4 secondi e un’autonomia di 570 km. La 702E, la versione con batteria Long Range, ha la medesima potenza ma l’autonomia arriva a 702 km. Le varianti a trazione integrale 650E, 650X e 650X Launch Edition, dispongono di un doppio motore (237 CV quello anteriore e 312 CV al posteriore) e, a fronte di uno 0-100 in 3,9 secondi, hanno un’autonomia di 650 km.

La Xpeng afferma che la G9 è anche la prima auto a utilizzare il suo sistema avanzato di assistenza alla guida di seconda generazione, "full-scenario", che si avvale di lidar, 31 sensori e una telecamera frontale per rilevare gli ostacoli. Di serie l’assistenza vocale, in grado di rispondere a un massimo di 600 comandi impartiti da tutte le zone dell'abitacolo.

Tanto lo spazio e il lusso all’interno dell’abitacolo. La plancia della Xpeng G9 è dotata di due display ad alta definizione, tra cui uno schermo da 15 pollici al centro; questo display ospita la nuova interfaccia utente interattiva 3D di XPeng, basata sul motore Unity3D. La mappa 3D esegue un rendering accurato dell'ambiente circostante il veicolo in tempo reale (fondamentale per la nuova tecnologia ADAS). La G9 è poi dotata di Xopera, il sistema multimediale proprietario di XPeng in grado di offrire un’acustica che promette un livello qualitativo di una sala da concerto grazie a 18 altoparlanti Dynaudio Confidence. La tecnologia Dolby Atmos contribuisce all'esperienza immersiva di Xopera, offrendo ai passeggeri un viaggio in 5D che comprende vibrazioni del sedile, modifiche all'illuminazione ambientale, aria condizionata regolabile e fragranze personalizzate durante la visione di un film, l'ascolto di musica o il semplice relax. Ci chiediamo come siano i film horror all'interno. Lo spazio a disposizione per i bagagli è di 660 litri.

Il listino della Xpeng G9 in Cina parte da 309,900 RMB (44.540 euro) per la versione a trazione anteriore, fino a 469,900 RMB (67.500 euro) per la Launch Edition con trazione integrale.