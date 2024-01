La Yangwang U8 potrebbe arrivare in Europa

PER ORA È UNA VOCE - La cinese BYD ha grandi ambizioni in Europa. Dopo aver portato una gamma già abbastanza strutturata di auto elettriche (Atto 3, Dolphin, Seal e Han), vorrebbe debuttare anche nel competitivo mercato premium e di lusso. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Cina sembra che la BYD stia valutando l’importazione della YangWang U8 e della FangCheng Bao 5, modelli che si potrebbero classificare come ipotetiche rivali delle Land Rover Defender e Mercedes Classe G.

> Nella foto qui sopra e la U8.

LA GERARCHIA - Nella galassia del mondo BYD, YangWang è il marchio di punta, quello più lussuoso, mentre FangCheng Bao è quello specializzato in fuoristrada, che potremmo definire “premium” (ci sono poi Denza e BYD). Ma, come si può facilmente intuire si tratta di nomi poco adatti a un pubblico che non sia cinese, e quindi per l’ipotetica esportazione nei mercati europei la BYD starebbe valutando nuovi brand, più facili da assimilare.

YANGWANG U8 - La YangWang U8, che in patria costa l’equivalente di circa 140.000 euro, è quella che ha suscitato più clamore tra le due. Questa grossa suv di lusso è alimentata da quattro motori elettrici che si combinano per una potenza di 1.184 CV. È inoltre dotata di un motore turbo di 2 litri che funge da range extender, generando elettricità per il pacco batterie da 49,05 kWh. La U8 è ricca di caratteristiche tecniche molto interessanti, come la capacità di galleggiare e guadare l'acqua, di girarsi sul posto come un carro armato e di scivolare lateralmente nei parcheggi.

> Nelle foto qui sopra e qui sotto la Bao 5.

FANG CHENG BAO 5 - Anche la FangCheng Bao 5 (fangcheng significa “formula” in cinese e bao “leopardo”) è una fuoristrada ibrida plug-in dal design squadrato, tipico di questi veicoli. Lunga 490 cm, è basata su una nuova piattaforma con telaio separato ed è spinta da due motori elettrici, uno per asse, che sono alimentati da una batteria ricaricabile dall’esterno, ma anche dal motore termico a benzina di 1,5 litri che ne aumenta l’autonomia in caso di necessità. La potenza totale è di 670 CV mentre la coppia è di 760 Nm. Il prezzo in Cina parte dall’equivalente di circa 40.000 euro.

LA FABBRICA - Come dicevamo le ambizioni della BYD sono grandi, infatti punta a essere tra i primi cinque marchi europei per vendite entro il 2030. A dicembre la casa automobilistica ha annunciato la costruzione di una fabbrica in Ungheria con una capacità iniziale di 200.000 unità all'anno.