Formula 1, Gp di Abu Dhabi 2025: i risultati delle qualifiche

MAX CI PROVA

Max Verstappen conquista la pole position del Gp di Abu Dhabi 2025 di Formula 1, che scatterà domenica 7 dicembre alle 14:00. Il campione del mondo in carica ha ancora una volta imposto il proprio ritmo, lasciando dietro le due McLaren: Lando Norris, leader della classifica iridata, e Oscar Piastri. “Nel Q3 la pista è migliorata, ha dichiarato Verstappen a fine giornata. Sono felice della pole, ora faremo il massimo. Vincere? Ci provo, ma so bene che la classifica pesa”. Alle spalle del trio di testa c'è un ottimo George Russell, che porta la Mercedes al quarto posto.

LA FERRARI

Quinto Charles Leclerc, il migliore tra le Ferrari, autore di una qualifica concreta ma non esaltante. La vera disfatta, però, è tutta di Lewis Hamilton: eliminato clamorosamente in Q1, partirà solo 16°. “La stagione peggiore della mia carriera”, ha commentato amaro il sette volte iridato, che chiuderà probabilmente il suo ciclo a Maranello nel 2026. In casa Ferrari è notte fonda: un altro anno deludente da archiviare in fretta.

LE Q1 E Q2

In Q2 è stato George Russell a firmare il miglior tempo, seguito da Verstappen, Norris e Alonso. Gli eliminati in questa fase: Bearman (Haas), Sainz (Williams), Lawson (Racing Bulls), Antonelli (Mercedes) e Stroll (Aston Martin). Nel Q1 invece, miglior tempo per Oscar Piastri, davanti a Verstappen, Antonelli e Alonso. Non superano il taglio Hamilton, Albon (Williams), Hulkenberg (Sauber), Gasly e Colapinto (entrambi su Alpine).

DOVE VEDERE IL GP IN TV E IN STREAMING: GLI ORARI

Gara di domenica 7 dicembre