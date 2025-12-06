Home
NEWS

Formula 1, Gp di Abu Dhabi 2025: i risultati delle qualifiche

formula 1
di Emiliano Ragoni
Pubblicato 06 dicembre 2025

Verstappen su Red Bull mette in fila le due McLaren di Norris e Piastri. Leclerc è quinto. Hamilton, incubo senza fine: fuori già in Q1.

MAX CI PROVA

Max Verstappen conquista la pole position del Gp di Abu Dhabi 2025 di Formula 1, che scatterà domenica 7 dicembre alle 14:00. Il campione del mondo in carica ha ancora una volta imposto il proprio ritmo, lasciando dietro le due McLaren: Lando Norris, leader della classifica iridata, e Oscar Piastri. “Nel Q3 la pista è migliorata, ha dichiarato Verstappen a fine giornata. Sono felice della pole, ora faremo il massimo. Vincere? Ci provo, ma so bene che la classifica pesa”. Alle spalle del trio di testa c'è un ottimo George Russell, che porta la Mercedes al quarto posto. 

formula 1 2025 abu dhabi qualifiche 07

LA FERRARI

Quinto Charles Leclerc, il migliore tra le Ferrari, autore di una qualifica concreta ma non esaltante. La vera disfatta, però, è tutta di Lewis Hamilton: eliminato clamorosamente in Q1, partirà solo 16°. “La stagione peggiore della mia carriera”, ha commentato amaro il sette volte iridato, che chiuderà probabilmente il suo ciclo a Maranello nel 2026. In casa Ferrari è notte fonda: un altro anno deludente da archiviare in fretta.

formula 1 2025 abu dhabi qualifiche 06

LE Q1 E Q2

In Q2 è stato George Russell a firmare il miglior tempo, seguito da Verstappen, Norris e Alonso. Gli eliminati in questa fase: Bearman (Haas), Sainz (Williams), Lawson (Racing Bulls), Antonelli (Mercedes) e Stroll (Aston Martin). Nel Q1 invece, miglior tempo per Oscar Piastri, davanti a Verstappen, Antonelli e Alonso. Non superano il taglio Hamilton, Albon (Williams), Hulkenberg (Sauber), Gasly e Colapinto (entrambi su Alpine).

formula 1 2025 abu dhabi qualifiche 1

DOVE VEDERE IL GP IN TV E IN STREAMING: GLI ORARI

Gara di domenica 7 dicembre

  • Diretta: ore 14:00 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento), NOW TV (sito web a pagamento).
  • Differita: ore 17:00 su TV8 (canale tv gratuito).
Ritratto di Quello la
Quello la
6 dicembre 2025 - 19:03
Verstappen, Norris, Piastri.
Ritratto di Quello la
Quello la
6 dicembre 2025 - 19:04
La moglie del carissimo Quello là, invece, dice: Verstappen, Norris, Russel.
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
6 dicembre 2025 - 19:15
Carissimo Quello la, ho fatto quello che dovrebbe fare Oscar domani, ti ho garantito il terzo posto ;-) Ps: spero vinca Lando il mondiale, la gara Max.
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
6 dicembre 2025 - 19:11
Debriefing McLaren: "Raga non fate stron*ate. Oscar se riesci a passare Max bene, vai a vincere, altrimenti devi garantire il terzo posto a Lando se si trova dietro a Russel o se c'è l'ha attaccato al cu*o". Ultima previsione per la Ponkio: 1Max 2Norris 3Piastri
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
6 dicembre 2025 - 19:16
* "ce l'ha attaccato" Maledetto correttore...

