Formula 1, Gp del Qatar 2025: ci aspetta un finale al cardiopalma

UNA SFIDA A TRE

Max Verstappen ha ottenuto un’importantissima vittoria nel Gp del Qatar 2025 di Formula 1, penultima gara della stagione. Con questo successo e con il contestuale quarto posto di Lando Norris, l’assegnazione del titolo piloti viene rimandata all’ultimo Gp che andrà in scena la prossima settimana. Sono 12 i punti che separano l'olandese dalla vetta della classifica: Norris 408, Verstappen 396 e Piastri 392.

Alle spalle dell’olandese della Red Bull, la McLaren di Oscar Piastri. L’australiano dopo il successo nella Sprint e la pole può recriminare per non aver ottenuto la vittoria, ma Verstappen ha sfoderato una delle prestazioni migliori della stagione, sia a livello di passo gara che di strategia. Chiude il podio un ottimo Carlos Sainz su Williams, che nonostante i problemi di aerodinamica tiene dietro Norris.

FERRARI NON PERVENUTA

La Ferrari? Non pervenuta. Gara opaca per le due rosse, con Leclerc 8° e mai veramente competitivo e Hamilton 12°. La Ferrari buca anche l’obiettivo minimo stagionale del secondo posto della classifica costruttori, con Hamilton che in questo 2025 non è mai riuscito a salire sul podio. Tutti elementi che dovrebbero far riflettere i vertici di Maranello.

LA CRONACA

Al via Verstappen parte bene e sfila Norris portandosi all’inseguimento di Piastri. Russell, a causa di uno start con poco grip, perde terreno e scivola al quarto posto. Pessima anche la partenza di Leclerc, che scende in undicesima posizione.

A pochi giri dal via ecco il primo colpo di scena con l’incidente tra Hulkenberg e Gasly, con il pilota della Sauber costretto al ritiro. Safety car in pista, con Max Verstappen, Kimi Antonelli, Charles Leclerc e Lewis Hamilton che decidono di rientrare ai box. Fermandosi, i piloti hanno smarcato uno dei due pit stop obbligatori introdotti in Qatar; la regola FIA vuole che su ogni mescola si percorrano al massimo 25 giri.

Restano invece fuori Oscar Piastri, Lando Norris ed Esteban Ocon. Al 24° giro Piastri rientra ai box tornando in pista al 5° posto. Subito dopo è la volta del compagno di squadra Norris, che rientra dietro all’australiano. Al 32° giro tocca a Verstappen che rientra al terzo posto montando la gomma con la gomma con la quale taglierà il traguardo. In questo modo il muretto della Red Bull prova a sfruttare il doppo stop obbligatorio per le due McLaren cercando di guadagnare posizioni.

Al 37° giro nuovo colpo di scena: Norris lamenta problemi al fondo e rallenta vistosamente. Al 42° giro Piastri anticipa la sosta, provando a sfruttare le gomme fresche per sopravanzare Verstappen. Due giri dopo è volta di Norris, che torna in pista al 5° posto. Al 57° giro una sbavatura di Antonelli consente a Norris di guadagnare una posizione portandosi in quarta posizione. La gara termina con Verstappen che ottiene un successo che tiene aperto il campionato del mondo.



