A Monza debuttano le Peugeot 9X8 e 408

Debutto ufficiale per la nuova hypercar Peugeot 9X8, che prenderà parte al campionato del mondo di Endurance con la 6 Ore di Monza come prima sfida. Per il week-end di gara monzese, la casa del leone ha ideato differenti attività con cui coinvolgere il pubblico, a iniziare dalla Peugeot Fan Zone, con tre vetture con la livrea ispirata alla Hypercar 9X8: saranno presenti una e-208, una 308 Hybrid, e una 508 Peugeot Sport Engineered.

Dal punto di vista tecnico la Peugeot 9X8 ha una forma delle carrozzeria concepita per rispondere al meglio ai regolamenti del WEC nella massima categoria LMH (Le Mans Hypercar), che impone dei limiti sulla deportanza sviluppata dalle vetture. Gli ingegneri della casa francese hanno raggiunto gli idonei valori lavorando sul fondo della vettura, grazie a un enorme estrattore, oltre che sulle forme della carrozzeria. Imposta dal regolamento è anche la potenza massima erogabile dal sistema ibrido: 680 CV, garantiti dal nuovo motopropulsore sviluppato dalla Peugeot che abbina la trazione di un inedito 6 cilindri a V di 90° biturbo sulle ruote posteriori a quella, sull’asse anteriore, dell’unità elettrica alimentata da una batteria ad alto voltaggio (900 volt).

Per quanto concerne le attività programmate dalla Peugeot, nella Fan Zone, sarà possibile acquistare il merchandising Peugeot Sport ispirato al debutto nel mondiale Endurance 2022 e in alcuni momenti del week end, sono previste sessioni di incontro col pubblico durante le quali i sei piloti ufficiali del team Peugeot TotalEnergies (Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes, James Rossiter e Jean-Eric Vergne), che correranno con le due 9X8 schierate per la gara italiana, saranno disponibili per autografi.

Questo il programma del weekend: venerdì prove libere 15h30, sabato prove libere dalle 9 alle 13:30 e qualifiche alle 17:50. La gara inizia domenica alle 12, ma sarà anticipata dalla parata della nuova Peugeot 408, che effettua la sua prima uscita assoluta al pubblico.