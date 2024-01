L’Aehra sceglie l’Abruzzo per la sua fabbrica italiana

DUE MODELLI IN RAMPA DI LANCIO - Aehra è una startup italiana fondata da Hazim Nada, ingegnere aerospaziale, e l’imprenditore Sandro Andreotti. Specializzata in auto elettriche di lusso, mette insieme il design italiano con un reparto ingegneristico proveniente da varie parti mondo. Al Mimo 2023 l'Aehra ha presentato il suo secondo modello una berlina-coupé (qui per saperne di più) che si va ad affiancare alla suv annunciata un mese prima (qui per saperne di più). La produzione dovrebbe essere avviata nel 2025 nel nuovo stabilimento che nascerà in Abruzzo, in provincia di Teramo.

> Nella foto qui sopra l'Aehra berlina.

TRADIZIONE MANIFATTURIERA - Ad annunciarlo sono gli stessi Hazim Nada e Sandro Andreotti nel corso di una una conferenza stampa, che hanno appunto individuato l’area di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, come prima sede produttiva dell’azienda. I dirigenti dell’Aehra specificano che la tradizione manifatturiera dell’area, vocata all’automotive e alla lavorazione del carbonio, ha fatto la differenza nella scelta del luogo.

INVESTIMENTO IMPORTANTE - Un investimento di circa 540 milioni per la costruzione dello stabilimento da 95.000 metri quadrati, e l’allestimento del settore sviluppo e ricerca. Si parla di un sito di produzione con un’occupazione stimata di 500 addetti.

> Nella foto qui sopra l'Aehra suv.

ELETTRICHE DI LUSSO - I due modelli presentati dall’Aehra, la berlina e la suv con motori elettrici, condividono la medesima ossatura e la meccanica e possono contare su una batteria da 120 kWh realizzata dal gruppo austriaco MIBA Battery Systems con un’autonomia dichiarata di circa 800 km. La potenza invece varierà da 750 a 815 CV. I prezzi dovrebbero partire da circa 150.000 euro.