Al via la 1000 Miglia 2024

Martedì 11 giugno è partita da Brescia la 1000 Miglia 2024, la 42ª edizione che durerà fino al 15 giugno. Si tratta di una gara di regolarità riservata alle auto storiche, rievocazione moderna della competizione stradale di granfondo disputata in Italia in 24 edizioni, dal 1927 al 1957, e nata dall’intuizione di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi. Le vetture storiche, costruite fra il 1929 e il 1957, percorreranno un totale di 2200 km suddivisi in cinque tappe. Dopo la partenza da Brescia di martedì 11 giugno si passerà da Bergamo, Novara e Vercelli prima di giungere a Torino per il primo traguardo di tappa.

Il secondo giorno, il convoglio inizierà la discesa verso sud scollinando le Langhe e attraversando il centro di Acqui Terme per poi fare rotta a Genova, novità della 1000 Miglia 2024. Continuando sulla costa tirrenica, la gara arriverà fino all’arrivo di Viareggio. La terza tappa vedrà la discesa verso Roma: la corsa virerà verso l’entroterra passando da Lucca fino a Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio l’ingresso nel Lazio con il passaggio per Marta, Viterbo e Ronciglione e la conclusione a Roma in via Veneto.

Con la quarta tappa gli equipaggi risaliranno fino a Orvieto e poi Solomeo. Dopo il break sarà il turno di Siena e Prato e dei passi della Futa e della Raticosa, che precederanno l’arrivo a San Lazzaro di Savena (Bologna). Nella giornata finale di Sabato 15 Giugno il percorso toccherà Ferrara, Bovolone e VillaFranca, poi il Lago di Garda con la Valtenesi e Salò per finire con la classica passerella in Viale Venezia.

La 1000 Miglia è stata una corsa automobilistica svoltasi dal 1927 con partenza da Brescia, “giro di boa” a Roma e arrivo a Brescia: la distanza è di circa 1.000 miglia, pari a circa 1.600 km, e ha luogo in strade pubbliche. Dopo un grave incidente nell’edizione del 1957, la 1000 Miglia fu cancellata. Tuttavia, la sua eredità non è andata perduta; la riedizione ha preso il via dal 1977, ne ricalca il percorso Brescia-Roma-Brescia e vi partecipano auto storiche. È cambiata totalmente però la formula della gara: non vince chi arriva prima al traguardo, bensì chi vi arriva mantenendo la velocità media in linea con quella stabilita prima della partenza.

Insieme alla 1000 Miglia prenderà il via anche l’edizione 2024 della 1000 Miglia Green, evento che prevede la partecipazione di vetture elettriche, ricalcando le date, il tracciato e le tappe ufficiali della quarantaduesima rievocazione della 1000 Miglia. Verranno percorsi un totale di circa 1800 km, 1000 dei quali costituiranno il tracciato di gara: i piloti si misureranno con 15 controlli orari, 83 prove cronometrate, 2 prove di media e 18 controlli timbro.