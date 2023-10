Ancora problemi per la divisione software del Gruppo Volkswagen

PESANTE TAGLIO DEI POSTI DI LAVORO - Le automobili stanno diventando sempre più dipendenti dal software, con un’architettura che si sta avvicinando a quella dei computer. Anche il Gruppo Volkswagen ha impostato un percorso di questo tipo, ma le cose non stanno andando come previsto. La business unit dedicata Cariad continua infatti a dare problemi: Il Gruppo Volkswagen prevede di tagliare circa 2.000 posti di lavoro ritardando ulteriormente l’architettura software che sarà utilizzata nelle prossime auto elettriche. Il nuovo software 1.2, destinato a debuttare sulla Porsche Macan EV e sull'Audi Q6 e-tron, avrà un ritardo di 16-18 settimane, mentre il sito specializzato tedesco Manager Magazin riporta che la nuova e più efficiente piattaforma software 2.0, che si prevedeva per il 2025, verrà completamente riqualificata.

LA SSP PUNTO DI SVOLTA - Anche la nuova piattaforma SSP annunciata nel 2021 (qui la notizia), destinata alla futura generazione di modelli delle varie marche del Gruppo Volkswagen, viene ritardata e non vedrà la luce prima del 2028. La SSP è di importanza capitale dato ha il compito di fare da base a vetture che possano generare un margine di profitto pari a quello dei modelli con motore termico. Un portavoce di Cariad ha riferito all’agenzia Reuters che il ceo di Cariad, Peter Bosch, di recente nomina ed ex responsabile della produzione della Bentley, sta lavorando su un "piano di trasformazione" per "riposizionare" l'azienda.

IN VISTA UN RALLENTAMENTO - La più grande casa automobilistica europea appare quindi in ritardo sul fronte dei veicoli elettrici digitali e ha tagliato a settembre la produzione in due stabilimenti tedeschi a causa del rallentamento della domanda per i suoi modelli elettrici. Nonostante ciò il Gruppo Volkswagen abbia consegnato 531.500 veicoli elettrici nei primi nove mesi del 2023 - una crescita del 45% su base annua - l’azienda si trova ora a scontare la diminuzione degli incentivi statali in Germania, che ha fatto dimezzare gli ordini di veicoli elettrici in Europa rispetto allo scorso anno.