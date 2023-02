Le auto più affidabili secondo il rapporto J.D. Power 2023

UN APPUNTAMENTO FISSO - L’affidabilità di una vettura, intesa come il ridotto numero di noie meccaniche ed elettroniche, è un molto importante in fase di acquisto. Come ogni anno la J.D. Power ha realizzato per il mercato americano una ricerca che va a valutare proprio l’affidabilità delle auto. L’edizione 2023 dello J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study, misura, attraverso le evidenze che emergono dalle interviste (si basa sulle risposte di 30.062 proprietari di veicoli del 2020, quindi dopo tre anni di possesso), i problemi rilevati su un campione di 100 veicoli (PP100). Copre 184 aree problematiche specifiche suddivise in nove categorie principali: clima, assistenza alla guida, esperienza di guida, esterni, caratteristiche/controlli/display, infotainment, interni, propulsione e sedili. Quest’anno, la media del settore è di 186 problemi ogni 100 veicoli (186 PP100), con un miglioramento di 6 PP100 rispetto al 2022. Un PP100 più basso indica un’affidabilità più elevata.

ASIATICI AL VERTICE - Dalle risultanze dello studio, nei primi 10 posti troviamo ben 7 marche asiatiche, giapponesi e coreane. Altra cosa degna di nota è che i produttori generalisti superano in affidabilità quelli premium, che normalmente dovrebbero avere più risorse da investire nelle vetture ma, dato che utilizzano una tecnologia più avanzata, spesso questa è fonte di problemi: il dato numerico è di 182 PP100 per i generalisti contro 205 PP100 per i premium.

LE AREE PIÙ PROBLEMATICHE - Secondo la ricerca J.D. Power le maggiori problematiche sono emerse nei guasti alla batteria di avviamento, nelle mappe obsolete del sistema di navigazione, negli assistenti vocali e nei malfunzionamenti di Apple CarPlay e Android Auto. Il fatto che le problematiche maggiori siano state riscontrate nell’area tecnologica dimostra l’importanza degli aggiornamenti OTA per correggere eventuali problematiche o mancanze (ad esempio gli aggiornamenti disponibili per il navigatore). L’edizione 2023 dello studio evidenzia che i sistemi multimediali risultino tra gli aspetti più problematici, con una media di 49,9 PP100. Entrando nello specifico dei problemi, gli aspetti maggiormente critici sono risultati il riconoscimento vocale integrato (7,2 PP100), la connettività Android Auto/Apple CarPlay (5,5 PP100), la connettività del sistema Bluetooth integrato (4 PP100), il touchscreen difficile da usare (4 PP100), la mancanza di prese di corrente/porte USB (3,8 PP100), e il sistema di navigazione impreciso/mappa obsoleta (3,3 PP100).

LA TOYOTA ANCORA AL TOP - Nell’edizione 2023 della ricerca la Lexus si è classificata al primo posto in termini di affidabilità, con un punteggio di 133 PP100. Tra gli altri marchi premium che si sono classificati ai primi posti figurano Genesis, seconda assoluta con 144 PP100, Cadillac, dodicesima con 173 PP100, e BMW, quindicesima con 184 PP100. Ottimo risultato per la Kia che si piazza terza (159 PP100) seguita da Buick (159 PP100), Chevrolet (162 PP100), Mitsubishi (167 PP100) e Toyota (168 PP100). L’azienda automobilistica che vanta il maggior numero di premi assegnati è la Toyota con sei modelli, che comprendono Lexus NX, Lexus RX, Toyota C-HR, Toyota Highlander, Toyota Sienna e Toyota Tacoma. La prestazione peggiore è invece quella della Land Rover, con 273 PP100.