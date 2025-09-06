Le auto più longeve della storia

CAMBIA IL MONDO E LORO CON LUI
Il mercato automobilistico ci ha abituati a un ciclo di vita dei modelli sempre più rapido: un restyling ogni 3-4 anni e una nuova generazione ogni 7-8. Eppure, in questo scenario in continuo mutamento, alcuni nomi rappresentano dei punti fermi, delle certezze incrollabili che hanno attraversato la storia dell’automobilismo. Modelli la cui produzione non si è mai interrotta, evolvendosi costantemente da una generazione all’altra senza mai tradire la propria anima (e il proprio nome). Ecco quali sono.