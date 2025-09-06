Home
Le auto più longeve della storia

di Andrea Spitti
Pubblicato 06 settembre 2025

Nel frenetico mondo dell’auto, dove i modelli nascono, cambiano e spariscono nel giro di pochi anni, esistono delle vere e proprie icone, che hanno sfidato le mode e le crisi, rimanendo fedeli a se stesse e al loro nome per decenni.

CAMBIA IL MONDO E LORO CON LUI

Il mercato automobilistico ci ha abituati a un ciclo di vita dei modelli sempre più rapido: un restyling ogni 3-4 anni e una nuova generazione ogni 7-8. Eppure, in questo scenario in continuo mutamento, alcuni nomi rappresentano dei punti fermi, delle certezze incrollabili che hanno attraversato la storia dell’automobilismo. Modelli la cui produzione non si è mai interrotta, evolvendosi costantemente da una generazione all’altra senza mai tradire la propria anima (e il proprio nome). Ecco quali sono.

 

  • LADA NIVA LEGEND (DAL 1977)

    In produzione da quasi 50 anni, la Lada Niva rappresenta una delle prime fuoristrada compatte con scocca portante e sospensioni anteriori indipendenti. Caratterizzata da trazione integrale permanente, peso contenuto e prezzo accessibile, questo veicolo russo ha mantenuto il design originale quasi inalterato nel corso dei decenni. La sua semplicità meccanica garantisce facilità di manutenzione e riparazione anche in condizioni estreme.

  • TOYOTA COROLLA (DAL 1966) 

    Con oltre 50 milioni di unità vendute in quasi 60 anni, la Toyota Corolla detiene il record di auto più venduta della storia. Il successo di questo modello si basa su affidabilità comprovata, costi di gestione contenuti e praticità d’uso quotidiano. Attraverso dodici generazioni, la Corolla ha saputo evolversi tecnologicamente mantenendo le caratteristiche che l’hanno resa la scelta preferita di milioni di automobilisti nel mondo.

  • UAZ "BUKHANKA" (DAL 1965) 

    Questo veicolo commerciale russo, soprannominato “Bukhanka” (pagnotta di pane) per la sua forma caratteristica, è in produzione continua da quasi 60 anni con modifiche minime al progetto originale. Progettato per operare in condizioni climatiche e territoriali estreme, dall’Artico ai deserti centroasiatici, l’UAZ-452 privilegia robustezza e semplicità costruttiva rispetto a comfort e tecnologia.

  • FORD MUSTANG (DAL 1964)

    La Ford Mustang ha creato e definito il segmento delle “pony car” quando fu lanciata oltre 60 anni fa. Concepita come sportiva accessibile al grande pubblico, ha combinato prestazioni, stile distintivo e prezzo competitivo. Nel corso di sette generazioni, la Mustang ha mantenuto la sua identità pur adattandosi alle evoluzioni del mercato, includendo oggi anche una variante suv elettrica denominata Mach-E.

  • PORSCHE 911 (DAL 1964)

    Da più di 60 anni la Porsche 911 rappresenta il punto di riferimento nel segmento delle sportive di alta gamma. Nonostante le numerose evoluzioni tecniche attraverso otto generazioni, ha mantenuto l’architettura che l’ha vista nascere, con motore posteriore e la silhouette distintiva del modello originale. Ogni nuova versione ha introdotto innovazioni in termini di prestazioni, sicurezza e tecnologia, preservando le caratteristiche dinamiche che definiscono l’esperienza di guida 911.

  • MERCEDES-BENZ SL (DAL 1954)

    La sigla SL (“Sport Leicht” - Sportiva Leggera) identifica da oltre 70 anni la roadster di punta della Mercedes. Dalla 300 SL con porte ad ali di gabbiano del 1954 all’attuale generazione sviluppata dall’AMG, la SL ha sempre rappresentato l’eccellenza tecnologica e stilistica del marchio tedesco. Ogni generazione ha introdotto innovazioni significative nel campo della sicurezza, delle prestazioni e del comfort.

  • CHEVROLET CORVETTE (DAL 1953)

    Da 72 anni, la Chevrolet Corvette ha rappresentato la sportiva americana per eccellenza. Tradizionalmente equipaggiata con motore V8 anteriore e trazione posteriore, con l’ottava generazione (C8) del 2020 ha adottato per la prima volta un’architettura a motore centrale. Questa evoluzione radicale dimostra la capacità del modello di rinnovarsi profondamente pur mantenendo la propria identità e il posizionamento di sportiva ad alte prestazioni relativamente accessibile.

  • TOYOTA LAND CRUISER (DAL 1951)

    La Toyota Land Cruiser vanta quasi 75 anni di produzione continua, durante i quali si è affermata come una delle fuoristrada più affidabili e capaci al mondo. Utilizzata in contesti che spaziano dalle spedizioni scientifiche alle missioni umanitarie, la Land Cruiser ha costruito la sua reputazione sulla durabilità meccanica e sulle capacità in fuoristrada. La gamma si è progressivamente ampliata includendo versioni più lussuose senza compromettere le doti di robustezza.

  • FORD F-SERIES (DAL 1948)

    La gamma di pick-up Ford F-Series è in produzione da poco meno di 80 anni e rappresenta il veicolo più venduto negli Stati Uniti da oltre quattro decenni. Nata nel dopoguerra per rispondere alle esigenze di ricostruzione del paese, la F-Series si è evoluta in una famiglia di veicoli estremamente diversificata, che comprende versioni da lavoro, lussuose e recentemente anche una variante completamente elettrica, la Lightning.

  • CHEVROLET SUBURBAN (DAL 1935)

    Con 90 anni di produzione ininterrotta, la Chevrolet Suburban detiene il primato assoluto per longevità di denominazione nel settore automobilistico. Inizialmente concepita come veicolo commerciale su base furgone con capacità di otto passeggeri, si è progressivamente evoluta in una suv di grandi dimensioni orientata al comfort e al lusso, mantenendo attraverso dodici generazioni la sua vocazione di veicolo capace di trasportare numerosi passeggeri e bagagli su lunghe distanze.

Ritratto di andrea120374
andrea120374
6 settembre 2025 - 12:20
3
Porsche.... naturalmente!
Ritratto di GabrieleWhite
GabrieleWhite
6 settembre 2025 - 12:21
Come niente Mini
Ritratto di Achillea
Achillea
6 settembre 2025 - 12:26
Troppo facile...Porsche 911!! Storia...
Ritratto di Gordo88
Gordo88
6 settembre 2025 - 12:43
1
Dov è la golf..:))))) vabbè il mio voto non può che andare alla 911
Ritratto di TheMatt1976
TheMatt1976
6 settembre 2025 - 12:48
Come di consueto non voterò, ma se mi metti la Niva prodotta ininterrottamente dal 1977 non puoi non mettere la Golf (1974) né la Honda Civic (1972).
Ritratto di TheMatt1976
TheMatt1976
6 settembre 2025 - 12:56
La UAZ-452 invece non si è praticamente mai vista nella nostra Penisola... Però qualche mese fa ne ho incrociata una con targa italiana e mi aveva incuriosito la forma, ho cercato un po' di informazioni e scoperto che è un mezzo incredibile (ha la meccanica poi usata per la UAZ-469, altra fuoristrada indistruttibile).
Ritratto di Achillea
Achillea
6 settembre 2025 - 12:59
Credo che ognuno di noi ne avrebbe messa una che non c'è.
Ritratto di Ricci1972
Ricci1972
6 settembre 2025 - 13:05
3
Di quelle riportate qui, le uniche che non hanno avuto variazioni significative sono Lada Niva e Uaz Bhukhanka. Le altre hanno conservato il nome ma sono più o meno cambiate, alcune stravolte.

