Home
»
News
NEWS

Auto senza tempo: i compleanni eccellenti del 2026

classic
gallery
di Andrea Spitti
Pubblicato 11 gennaio 2026

Dalla rivoluzione pop della Ford Fiesta al lusso dell'Audi Q7: viaggio tra i modelli che hanno segnato un’epoca. Tu quale sceglieresti?

Auto senza tempo: i compleanni eccellenti del 2026

BISOGNA FESTEGGIARE

Il 2026 è arrivato e con l’arrivo del nuovo anno può essere piacevole guardarsi indietro per ripercorrere il passato. Nel corso dei prossimi dodici mesi ricorreranno numerosi anniversari significativi nel mondo dell’automobile, tutti legati a ricorrenze “tonde”: dai 50 ai 40 fino ai 20 anni. È l’occasione per ricordare modelli che meritano attenzione, alcuni perché sono riusciti ad attraversare le generazioni arrivando fino a oggi, altri perché hanno lasciato un segno profondo e duraturo nell’immaginario collettivo (anche solo per il fatto di averne incontrati a migliaia sulle nostre strade). Riscopriamo le auto che quest’anno celebrano un anniversario importante.

 

  • 50 ANNI - FORD FIESTA

    In piena crisi energetica, la Ford Fiesta rispondeva alla crescente domanda europea di auto piccole, economiche e razionali, riuscendo ad imporsi per equilibrio generale e facilità di guida. In sette generazioni è diventata una delle colonne del marchio. La sua produzione si è conclusa nel 2023, ma in molti ancora la rimpiangono.

  • 50 ANNI - LANCIA GAMMA

    Ammirata per lo stile elegante e anticonvenzionale, criticata per alcune scelte tecniche ardite (a partire dal quattro cilindri boxer longitudinale) rappresentò l’ultimo grande tentativo della Lancia pre-Fiat di restare fedele a una tradizione fatta di soluzioni raffinate e fuori dal coro. Disponibile come berlina e coupé, è rimasta in produzione fino al 1984.

  • 50 ANNI - PORSCHE 924

    Spesso guardata con diffidenza dai puristi della 911, la Porsche 924 fu la rivoluzione del “Transaxle”: motore anteriore raffreddato a liquido e cambio al posteriore. Nata originariamente come progetto per la Volkswagen e poi adottata dalla Porsche, ha garantito alla casa di Stoccarda la sopravvivenza economica, venendo prodotta fino al 1985.

  • 40 ANNI - BMW M3

    Il 1986 è l’anno della prima BMW M3, un’auto da corsa prestata alla strada, nata per l’omologazione per le competizioni e presto diventata un mito. Basata sulla Serie 3 E30, con carrozzeria profondamente modificata e un quattro cilindri rabbioso da 200 CV, era un’auto senza compromessi. Quarant’anni dopo, il suo nome è diventato una vera istituzione, quasi un’ossessione che dura ancora oggi per ogni appassionato.

  • 40 ANNI - CITROËN AX

    Nello stesso anno nasceva anche una delle utilitarie più riuscite degli anni ‘80. Leggera, semplice e intelligente, la Citroën AX puntò sull’efficienza e sul contenimento dei pesi (appena 640 kg nelle versioni base), ottenendo consumi ridotti e una guida decisamente vivace, in particolare nelle versioni Sport e GT. La sua carriera durò fino al 1998, quando venne tolta dai principali mercati europei.

  • 40 ANNI - LAMBORGHINI LM002

    Prima che le suv di lusso diventassero una moda globale, la Lamborghini aveva già osato l’impensabile. La LM002 era enorme, estrema, quasi provocatoria: una fuoristrada con il V12 di una Countach sotto il cofano. Pensata inizialmente per usi militari, finì per incarnare una visione eccessiva e spettacolare del concetto di 4x4: anche se con pochissimi esemplari prodotti (sono circa 300 fino al 1993), la LM002 può considerarsi l’ispiratrice di molte super-suv attuali.

  • 30 ANNI - AUDI A3

    Con la A3, Audi inventò ufficialmente il segmento delle “compatte premium”, costringendo le rivali tedesche a seguirla a distanza di anni. Basata sulla meccanica della Golf IV (che sarebbe arrivata un anno dopo), portava finiture di classe superiore e motorizzazioni ambiziose in una carrozzeria a due volumi. L’Audi intuì prima di altri un nuovo tipo di clientela, più attenta all’immagine e alla qualità percepita, e costruì attorno alla A3 un successo destinato a durare fino ad oggi.

  • 30 ANNI - MERCEDES SLK

    Sportlich (sportiva), Leicht (leggera) e Kompakt (compatta): già nel nome la Mercedes SLK dichiarava tutte le sue qualità. Ad esse si aggiungeva una il tetto rigido removibile, che con un tasto si ripiegava nel bagagliaio in pochi secondi, offrendo il comfort di una coupé e la guida a cielo aperto di una spider. La storia della SLK è continuata fino al 2019, anche se dal 2016 il suo nome è stato cambiato in SLC.

  • 30 ANNI - PORSCHE BOXSTER

    Se 20 anni prima la 924 garantì la sopravvivenza alla Porsche, la Boxster la salvò nuovamente negli anni ‘90. Con il suo motore centrale e un design ispirato alle spider storiche, riportò il marchio a una dimensione più accessibile senza rinunciare alla purezza di guida. Accolta inizialmente con un certo scetticismo, si impose rapidamente come una delle migliori roadster della sua epoca, diventando un pilastro della gamma. Oggi la sua produzione è interrotta, in attesa della nuova generazione: nei piani iniziali dell’azienda avrebbe dovuto essere solo elettrica, ma sono state confermate anche versioni con motori a benzina.

  • 30 ANNI - RENAULT MÉGANE SCÉNIC

    Poche auto hanno cambiato le abitudini delle famiglie come la Renault Mégane Scénic (conosciuta dal 1999 semplicemente come Scénic). Nel 1996, la Renault intuì che lo spazio dell’Espace poteva essere declinato anche su auto di dimensioni più compatte. Nacque così la prima monovolume compatta: tre sedili posteriori singoli, tavolini, vani ovunque e una posizione di guida rialzata. Fu un successo travolgente che costrinse tutta la concorrenza a inseguire. La Scénic è rimasta una monovolume fino al 2023, quando pur mantenendo il nome ha cambiato la sua natura diventando una crossover elettrica.

  • 25 ANNI - ASTON MARTIN VANQUISH

    Venticinque anni fa, il mondo scopriva quella che molti considerano ancora oggi una delle Aston Martin più belle di sempre. Disegnata da Ian Callum e spinta da un monumentale V12 da 6.0 litri, la Vanquish divenne celebre anche come auto di James Bond in “La morte può attendere”: era la prima ammiraglia dell’era moderna del marchio, unendo prestazioni da supercar con un’eleganza senza tempo. Prodotta fino al 2007, quando è stata sostituita dalla DBS, il nome Vanquish è stato recentemente riportato in vita.

  • 25 ANNI - MINI

    Rilanciare un mito come quello della Mini senza snaturarlo era una sfida enorme, ma nel 2001 la BMW riuscì nell’impresa. Il nuovo modello nato sotto l’ala protettrice della casa di Monaco riuscì a reinterpretare il mito di Alec Issigonis in chiave moderna e modaiola, con un assetto da go-kart e interni dal design circolare.

  • 20 ANNI - AUDI Q7

    Il 2006 segna l'ingresso ufficiale di Audi nel mondo delle grandi suv. La Q7 era una dimostrazione di forza: lunga oltre 5 metri, dotata della trazione integrale Quattro e di interni degni di un jet privato. È stata l’auto che ha aperto la strada a tutta la famiglia “Q” e ha dimostrato che l’ammiraglia poteva anche avere un assetto rialzato e forme diverse da quelle di una classica berlina.

  • 20 ANNI - VOLVO C30

    Abituata alla razionalità scandinava, con la Volvo C30 la casa svedese decise di osare: una compatta a tre porte con un portellone posteriore interamente in vetro che rendeva omaggio alla storica P1800 ES. Il design minimalista nordico, i sedili posteriori singoli e una personalità fortissima ne fecero una scelta anticonformista rispetto alle solite hatchback tedesche. Pur rimanendo sul mercato per soli 6 anni, è considerata una delle Volvo più originali di sempre.

Aggiungi un commento
Ritratto di maty17
maty17
11 gennaio 2026 - 11:31
9
a me la Porsche
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
11 gennaio 2026 - 11:35
52
A me tutte mi piacciono
Ritratto di Fulminato
Fulminato
11 gennaio 2026 - 11:40
Quelli che ho vissuto io a partire dai primi anni 90, allora diciottenne, a seguire: Fiesta per me è la terza e quarta serie poi il sogno slk che volendo si potrebbe soddisfare adesso cercando.. ma non escluderei anche la mini la prima riproposta da bmw
Ritratto di endurist
endurist
11 gennaio 2026 - 11:53
Personalmente ho avuto la prima citroen AX e l'ultima Fiesta . La citroen ha deluso per il cruscotto , nel pavè o strade rovinate tremava tutto . Ottime invece le fiesta . Per lavoro ho avuto modo di provare : Mercedes slk , Porsche boxter , Renault scenic , e da ultima l'Audi Q7 , tra le prime in assoluto arrivate in Italia . Quale voto ? La Fiesta
Ritratto di Ilmarchesino
Ilmarchesino
11 gennaio 2026 - 12:00
3
Tutte hanno lasciato un segno.la Fiesta. La Scenic prima monovolume media, SLK prima con tetto rigido, Porsche 924 prima con motore anteriore. La ax prima utilitaria a 4 porte comode. L'unica che stona secondo me è la Gamma.. avrei visto più una Citroen cx
Ritratto di Ilmarchesino
Ilmarchesino
11 gennaio 2026 - 12:01
3
Tra queste elncate ne abbiamo avute 8 in famiglia

Indice dei contenuti

Dieci cose che (forse) non sai sulla Ferrari 275 GTB Dieci cose che (forse) non sai sulla Ferrari 275 GTB Storie Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: la few-off dell’Alfa Romeo fa sognare Giulia Quadrifoglio Luna Rossa: la few-off dell’Alfa Romeo fa sognare News La crisi delle fuoristrada spiegata da chi se ne intende La crisi delle fuoristrada spiegata da chi se ne intende News Alpine A110: granturismo al sapore di rally Alpine A110: granturismo al sapore di rally Clip

VIDEO IN EVIDENZA