Auto senza tempo: i compleanni eccellenti del 2026

BISOGNA FESTEGGIARE

Il 2026 è arrivato e con l’arrivo del nuovo anno può essere piacevole guardarsi indietro per ripercorrere il passato. Nel corso dei prossimi dodici mesi ricorreranno numerosi anniversari significativi nel mondo dell’automobile, tutti legati a ricorrenze “tonde”: dai 50 ai 40 fino ai 20 anni. È l’occasione per ricordare modelli che meritano attenzione, alcuni perché sono riusciti ad attraversare le generazioni arrivando fino a oggi, altri perché hanno lasciato un segno profondo e duraturo nell’immaginario collettivo (anche solo per il fatto di averne incontrati a migliaia sulle nostre strade). Riscopriamo le auto che quest’anno celebrano un anniversario importante.