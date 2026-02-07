Vietate in Europa: le auto sportive che possiamo solo ammirare da lontano

CHE INVIDIA

In un mercato dominato da suv e crossover, le auto sportive stanno diventando sempre più rare. Molti modelli sono usciti dai listini senza essere sostituiti e sono scomparse addirittura intere categorie: si pensi a quella della hot hatch, le berlinette che sono state il primo amore di molti appassionati. Inoltre le poche vetture rimaste si stanno “annacquando” con motori elettrificati. Un fenomeno soprattutto europeo dove le normative anti inquinamento hanno ucciso e uccideranno molti modelli nati per emozionare.

E quando guardiamo ad altri mercati vediamo auto che vorremo poter guidare anche da noi, che però non vengono importate, perché adattare motori e piattaforme pensati per contesti meno restrittivi richiederebbe investimenti enormi a fronte di volumi di vendita inevitabilmente di nicchia. Risultato? Una lunga lista di sportive che possiamo solo ammirare da lontano. Ecco alcuni esempi.