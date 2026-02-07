Home
»
News
NEWS

Vietate in Europa: le auto sportive che possiamo solo ammirare da lontano

gallery
di Andrea Spitti
Pubblicato 07 febbraio 2026

Tra normative sulle emissioni e logiche di mercato l'Europa sta via via perdendo i modelli più sportivi, soprattutto nelle fasce più abbordabili del mercato.

Vietate in Europa: le auto sportive che possiamo solo ammirare da lontano

CHE INVIDIA

In un mercato dominato da suv e crossover, le auto sportive stanno diventando sempre più rare. Molti modelli sono usciti dai listini senza essere sostituiti e sono scomparse addirittura intere categorie: si pensi a quella della hot hatch, le berlinette che sono state il primo amore di molti appassionati. Inoltre le poche vetture rimaste si stanno “annacquando” con motori elettrificati. Un fenomeno soprattutto europeo dove le normative anti inquinamento hanno ucciso e uccideranno molti modelli nati per emozionare. 

E quando guardiamo ad altri mercati vediamo auto che vorremo poter guidare anche da noi, che però non vengono importate, perché adattare motori e piattaforme pensati per contesti meno restrittivi richiederebbe investimenti enormi a fronte di volumi di vendita inevitabilmente di nicchia. Risultato? Una lunga lista di sportive che possiamo solo ammirare da lontano. Ecco alcuni esempi.

  • Nissan Z

    Tributo vivente alla leggendaria 240Z, sotto al cofano della Nissan Z ruggisce un 3.0 V6 da 405 CV che invia la potenza alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a 9 marce o una trasmissione manuale a 6 rapporti. Recentemente il modello nato nel 2022 ha subito un leggero restyling (nella foto) che non ne ha rovitato la linea ma anz' l'ha resa ancora più pulita e grintosa. Peccato che la Nissan l’abbia sacrificata sull’altare della transizione elettrica, tenendola lontana dall’Europa.

  • Toyota GR Corolla

    Sorella maggiore e più cattiva della GR Yaris, la Toyota GR Corolla ha lo stesso 1.6 turbo tre cilindri, ma pompato fino a 300 CV e infilato in una carrozzeria allargata da battaglia. Trazione integrale pensata per divorare i rally, è feroce come poche, ma gli europei possono solo guardarla da lontano: è un’esclusiva di Nordamerica e Giappone.

  • Cadillac CT5-V Blackwing

    Con un V8 sovralimentato da 6.2 litri e 668 CV, la Cadillac CT5-V Blackwing è un mostro di potenza che non rinuncia alla raffinatezza tecnica, grazie alle sospensioni Magnetic Ride. È una delle poche auto di questa categoria a offrire ancora il cambio manuale, una dichiarazione d'amore per la guida analogica.

  • Dodge Charger

    Dopo essere stata lanciata in versione completamente elettrica, l’ultima generazione della Dodge Charger ha finalmente ottenuto nell’estate un 6 cilindri biturbo, che nella Scat Pack arriva a 550 CV. Anche se sotto al cofano non c’è più il V8 Hemi e il suo tipico sound cupo, la Charger resta una delle muscle car più amate dagli appassionati Yankee.

  • Chevrolet Corvette ZR1

    Se la Corvette è considerata la regina delle supercar americane, la ZR1 si avvicina al mondo delle hypercar. Il suo V8 biturbo di 5,5 litri scarica a terra l’incredibile potenza di 1.064 CV, rendendola la "Vette" più potente di sempre. Con un’aerodinamica da pista e prestazioni che spaventano anche le più nobili rivali europee, è un concentrato di tecnologia estrema, ma purtroppo non varcherà ufficialmente l’Atlantico.

  • Subaru WRX

    Erede della dinastia che ha dominato i rally mondiali, la Subaru WRX monta un 2.4 Boxer turbo da 275 CV accoppiato alla leggendaria trazione integrale simmetrica delle Pleiadi. È una berlina sportiva bilanciata e tecnologicamente avanzata, pensata per chi vuole velocità e sicurezza su ogni tipo di fondo.

  • Acura Integra Type S 

    L’Acura Integra Type S può essere considerata la versione più “borghese” e raffinata della Honda Civic Type R. Con lei condivide lo stesso 2.0 turbo da 320 CV, con il cambio manuale chirurgico, ma nascosto da una carrozzeria ben più sobria, che la rende l’auto ideale per chi cerca prestazioni da pista senza dover esibire alettoni giganteschi e appendici aerodinamiche troppo vistose.

  • Abarth Pulse

    Mentre in Europa, il marchio dello scorpione è diventato (non senza qualche mugugno) completamente elettrico, in Brasile sotto la carrozzeria da crossover compatta della Pulse batte ancora un motore capace di dare emozioni anche con il suo suono. Il Firefly 1.3 Turbo arriva a 185 CV: una soluzione che gli appassionati dell’Abarth sognerebbero anche sui modelli europei.

  • Lynk & Co 03++ Cyan Edition 

    Nata dai successi nel campionato TCR, la berlina cinese Lynk & Co 03++ Cyan Edition è una vera pronto-corsa stradale. Il motore 2.0 sviluppa 350 CV grazie a turbo e compressore volumetrico. Con un assetto granitico e componenti derivati dalle competizioni, è la prova che anche i marchi più giovani sanno costruire auto capaci di regalare emozioni pure.

  • GAC Trumpchi Shadow Leopard R

    Restando in Cina, la GAC Trumpchi Shadow Leopard R è una berlina compatta che punta tutto sull’aggressività visiva e sulle prestazioni. Il suo 2.0 turbo da 265 CV le permette di competere con le “hot hatch” europee più famose, offrendo allo stesso tempo un pacchetto estetico molto ricercato.

Aggiungi un commento
Ritratto di Goelectric
Goelectric
7 febbraio 2026 - 11:28
Ce ne fosse una che mi ha fatto dire:"noooo, ma perche???"

Indice dei contenuti

Bentley sta diventando un brand… divertente?! Bentley sta diventando un brand… divertente?! News Cinque Alfa Romeo sportive a meno di 10.000 euro Cinque Alfa Romeo sportive a meno di 10.000 euro News Qualcuno ha speso 215.000 euro per una Mosler MT900S Qualcuno ha speso 215.000 euro per una Mosler MT900S News Il backstage del film di Veloce sui 20 anni della Zonda Il backstage del film di Veloce sui 20 anni della Zonda Clip

VIDEO IN EVIDENZA