AutoLook Week, i motori sono pronti a ruggire

GRANDE FESTA PER I MOTORI DA CORSA - Il conto alla rovescia per lo spegnimento dei semafori rossi è cominciato: mercoledì 7 settembre scatterà AutoLook Week. L’evento, una “cinque giorni” interamente dedicata alle grandi auto da corsa di ieri e di oggi, è stato disegnato a Torino da Andrea Levy, imprenditore del settore auto e presidente del Milano Monza Motor Show, con il supporto della Regione Piemonte, del Comune di Torino e dell’Aci. Nella stessa settimana del Gran Premio di Monza, nell’anno in cui si festeggiano i cent’anni dall’inaugurazione del Tempio della Velocità, passato e presente dello sport automobilistico animeranno le più eleganti vie e piazze del capoluogo piemontese, che si trasformerà in una specie di museo automobilistico a cielo aperto. Tante, tantissime macchine da ammirare, in posa sulle pedane nella centralissima piazza San Carlo, ma anche lanciate a tutta velocità: percorreranno, in un fitto programma di sfilate a motori rombanti, il tratto di via Roma che conduce a piazza Castello, di fronte al Palazzo Reale.

LA DANZA DELLE “VECCHIETTE” - Ad AutoLook Week, a raccontare le origini delle corse automobilistiche sarà una sfilata sull’asse Torino-Stupinigi: lungo il percorso, che taglierà la città dal centro alla periferia Sud, fino a raggiungere la storica palazzina di caccia dei Savoia, sfrecceranno modelli ultracentenari. Vetture di incredibile fascino che, solitamente, si ammirano sulle pagine di libri e riviste specializzate o nelle sale dei musei. Proprio alle istituzioni culturali del settore si deve buona parte dei bolidi che animeranno la rassegna (numerosi sono anche quelli ceduti in prestito da importanti collezioni private).

IL CALENDARIO DELLO SHOW DINAMICO - Ad AutoLook Week, ad aprire le danze nel tratto di via Roma che unisce le piazze San Carlo e Castello, mercoledì 7 settembre alle 19, saranno le più belle e famose monoposto di Formula 1, affiancate dalle motociclette del Motomondiale e dalle più vincenti e iconiche vetture da rally. Lo show dinamico proseguirà sabato 10 settembre, alle 16.30, con la parata delle macchine da corsa over100: saranno protagoniste nelle vie della città lungo un percorso di andata e ritorno tra Torino e Stupinigi. L’ultimo appuntamento, domenica 11 settembre alle 15, è con le supercar e le auto da sogno, sempre in via Roma.

LE MOSTRE FOTOGRAFICHE - Auto da corsa da ammirare dal vero, ma anche in fotografia. L’arte dei maestri del volante e dello scatto, ad AutoLook Week, è racchiusa in due mostre fotografiche: la rassegna Faster, allestita nei locali delle Officine Grandi Riparazioni, proporrà le immagini di venti fotografi professionisti; Evolution, a cura di Paolo D’Alessio, sarà invece un appassionante viaggio nella storia della Formula 1, con istantanee che raccontano l’evoluzione tecnica e stilistica delle monoposto dal 1950 ai giorni nostri. E non è finita qui: gigantografie di disegni e immagini del motorsport entrate nella leggenda coloreranno, per tutta la durata dell’evento, i portici di via Po.