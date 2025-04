La Chery lancia il nuovo marchio iCaur

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

Dal gruppo automobilistico cinese Chery, che in Italia è presente con le vetture marchiate Omoda e Jaecoo, nasce il nuovo brand iCaur, che punta su innovazione e unicità per conquistare i mercati internazionali: si rivolge in particolare al pubblico più giovanile, per il quale la iCaur vuole riservare le migliori risorse e le tecnologie più avanzate. La gamma offerta dal nuovo brand comprenderà sia veicoli elettrici che dotati di range extender, tutti con grandi capacità in fuoristrada. Nei prossimi 3 anni, la iCaur punta a espandere la propria presenza a oltre 100 Paesi e creare più di 2.000 showroom specializzati in tutto il mondo, fornendo prodotti specializzati di qualità insieme a esperienze di vita piacevoli.

PICCOLA MA NON TEME IL FUORISTRADA

Il debutto del nuovo marchio è avvenuto al Salone di Shanghai 2025, dov’è stata presentata la iCaur V23 (nelle foto). Fuoristrada compatta e dalle linee squadrate, è lunga 422 cm, larga 191 cm e alta 184 cm. Si caratterizza per un passo di 273 cm e un’altezza da terra di 21 cm, con angoli di attacco e uscita (rispettivamente di 43 e 41 gradi) che promettono ottime capacità in fuoristrada. Poggia su ruote di 21 pollici, posizionare agli angoli della carrozzeria, massimizzando così l’ambiente interno, grazie anche a un pavimento piatto e l’ampia apertura delle porte: la casa promette uno spazio per le gambe dei passeggeri posteriori superiore alla media. Attraverso la voce è possibile attivare la navigazione, la riproduzione musicale e le impostazioni del “clima”.

SI MONTA COME UN LEGO

I due motori elettrici della iCaur V23 erogano 211 CV e garantiscono la trazione integrale: sono alimentati da una batteria da 81,7 kWh per un’autonomia dichiarata di circa 500 km. La iCaur ha pensato a un ampia gamma di accessori progettati per l’offroad, il campeggio e gli spostamenti quotidiani. Ci sono infatti 24 componenti modulari (passaruota removibili, paraurti intercambiabili, luci dei freni alte) in modo da formare un ecosistema aperto e consentire ai clienti di combinare le componenti per ottenere uno stile personalizzato. Non mancano le funzioni di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco, la frenata automatica d’emergenza e i sensori di parcheggio. La iCaur V23 dovrebbe arrivare anche in Europa a partire dal 2026.