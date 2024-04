Debutta in Italia il marchio Tiger

CINESI ADATTATE - La DR Automobiles amplia il suo portafoglio prodotti con un nuovo marchio denominato Tiger. Il meccanismo utilizzato dal gruppo molisano è quello di sempre: importare modelli di costruttori cinesi che poi vengono personalizzati per il mercato nostrano. Nel caso di Tiger i modelli di base sono della Dongfeng ed in particolare del suo sottomarchio Forthing. Le vetture, prodotte in Cina, verranno adattate dalla DR nello stabilimento di Macchia d’Isernia, in Molise, sia in termini di equipaggiamento che per tutto quello che riguarda l’omologazione, così da ottemperare alle normative europee. La commercializzazione avverrà mediante i consueti distributori della DR.

I TRE MODELLI - I tre modelli Tiger non anni ancora un nome ufficiale, ma sono sono stati anticipati da tre immagini. La suv (nella foto più in alto) è derivata dal modello Forthing T5 Evo, ha una lunghezza di 450 cm ed è spinta da un 1.5 turbo benzina da 177 CV abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti, e sarà proposta a 27.900 euro, con una dotazione full optional. La vettura sarà proposta anche in versione bi-fuel benzina/Gpl.

La monovolume (foto qui sopra), derivata dalla Forthing U-Tour, è lunga 485 cm, ed è mossa da un 1.5 turbo da 197 CV. Viene proposta a 27.900 euro, anch’essa disponibile nella variante bi-fuel benzina/GPL.

Infine, la più grande è una multispazio (foto qui sopra) derivata dalla Forthing V9 è lunga 520 cm ed è pensata per garantire tanto spazio a bordo per sette passeggeri. Verrà proposta con un powertrain di tipo full hybrid.

LA DONGFENG - La Dongfeng, fondata nel 1969, con sede sede a Wuhan, è una delle tre più grandi aziende automobilistiche cinesi, e, oltre alle vetture passeggeri e ai veicoli commerciali, produce anche componentistica destinata all’automotive.