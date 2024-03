Le cinesi DSFK arrivano in Italia

VIENE DALLA CINA - La DSFK Motor è una casa automobilistica cinese fondata da Dongfeng e Sokon nel 2003, con sede nella città di Chongqing (nella Cina meridionale). Nel 2019 la Sokon ha rilevato le quote della Dongfeng ed è diventata proprietaria della società, che commercializza auto della Dongfeng con il brand DSFK. Sul finire dello scorso anno è stato annunciato l’arrivo in Italia di quattro modelli (Glory 500, Glory 580, Glory IX5 e E5 PHEV) tramite un importatore unico: la China Car Company, con sede operativa a Prato, in Toscana.

DSFK GLORY 500

È una crossover low cost lunga 439 cm dalle linee abbastanza moderne. La DSFK Glory 500 si distingue per nervatura laterale che risale fin sopra il passaruota posteriore e per una fascia scura che collega i finestrini con il lunotto. Dentro, lo spazio è buono e lo stile vagamente sportivo: sedili avvolgenti, volante appiattito in basso (ma privo di regolazione in profondità), bocchette tonde. Il cruscotto è classico, a lancette (non ben leggibile il tachimetro), mentre a centro plancia svetta il display di 7" del sistema multimediale, che è privo di Android Auto e Apple CarPlay e prevede una sola presa Usb.

Semplicissimi i comandi (tre pomelli) del "clima" manuale. La meccanica della DSFK Glory 500 a benzina prevede un 4 cilindri 1.5 aspirato che eroga 116 CV che si abbina a un cambio manuale con cinque marce (o all’automatico Cvt); la trazione è anteriore. Tre le versioni: Manuale Standard (17.988 euro), Automatico Standard (19.788 euro) e Automatico Luxury (21.588 euro). In alternativa si può avere anche con impianto a Gpl con sovrapprezzo di 1.800 euro. Carente la dotazione di sicurezza: nessun aiuto elettronico alla guida oltre ad Abs ed Esp, e due soli airbag.

DSFK GLORY 580

È una suv medio-grande lunga 472 cm. La linea della DFSK Glory 580 è di gusto europeo, con il portellone a tutta larghezza che incorpora i fanali che si apre su un bagagliaio ampio, con due sedili estraibili dal fondo (i posti complessivi sono sette). Gli interni sono classici e discretamente rifiniti, con cruscotto a lancette, un display centrale di 10" e rivestimenti in pelle. La dotazione include anche il navigatore, l'avviamento a pulsante, il tetto (piccolo) apribile e una telecamera dietro il parabrezza che registra quello che accade sulla strada, ma è carente per quanto riguarda la sicurezza: ci sono solo quattro airbag e nessuno dei moderni aiuti elettronici alla guida. Il motore è un 4 cilindri 1.5 turbo a benzina con 150 CV, il cambio automatico e la trazione anteriore. C’è una sola versione da 26.988 euro (la variante Gpl costa 1.800 euro in più) e la vernice Extra Serie si paga a parte (488 euro).

DSFK iX5

La DFSK Glory IX5 è una suv-coupé lunga 469 cm e dallo stile moderno, che in molti particolari si rifà a modelli europei di lusso. Sul frontale c’è una grande mascherina "a puntini" cromati che sembrano originare dal logo centrale (tipo Mercedes), il tetto è ad arco e i finestrini hanno una forma affusolata. Ampio e discretamente curato l'abitacolo, con plancia lineare, cruscotto analogico e display “touch” centrale di 10,25” rivolto verso il guidatore e inserito in un'ampia fascia lucida che ricorda la fibra di carbonio.

In pelle i sedili, alta la consolle centrale di colore nero lucido dove sbuca la massiccia leva del cambio automatico ed elaborata la lavorazione "a onda" con cuciture di colore bianco dei pannelli delle porte. Non molto ampio il baule della DFSK Glory IX5, in rapporto agli ingombri della carrozzeria. La trazione è anteriore e il motore un 4 cilindri 1.5 turbo a benzina con 150 CV. La dotazione è molto scarsa per quanto riguarda la sicurezza: ci sono solo i due airbag frontali e nessun ausilio alla guida elettronico. Il prezzo parte da 29.988 euro, a cui se ne aggiungono altri 1.800 per avere l’impianto a Gpl. La vernice Extra Serie si paga a parte (altri 488 euro).

DSFK E5 PHEV

La DFSK E5 una suv ibrida plug-in dalle dimensioni imponenti lunga 476 cm. L’aspetto è massiccio con un frontale rialzato e con una calandra costellata da piccoli listelli. Il posteriore si distingue invece per le luci led a tutta larghezza che corrono lungo il portellone. All’interno lo spazio è parecchio, l’auto può ospitare infatti fino 7 persone. Anche i rivestimenti sono più curati rispetto agli altri modelli in gamma, con molta simil pelle sulla plancia, sui sedili e sulle portiere. Il sistema multimediale si compone di un grande schermo “touch” di 10,25” (la risoluzione è un po’ bassa) e di un cruscotto digitale di 7”.

Il sistema ibrido plug-in della DFSK E5 si avvale di una batteria al litio da 17,5 kWh che alimenta un motore elettrico da 110 CV. Quest’ultimo lavora in sinergia con un 1.5 quattro cilindri a benzina da 109 CV e la potenza complessiva di sistema è di 177 CV. L’autonomia elettrica dichiarata è di poco inferiore ai 90 km. Praticamente assenti i sistemi elettronici di assistenza alla guida. Il prezzo dell’unica versione a listino è di 38.988 euro a cui si aggiungono i 488 euro della vernice Extra Serie.