È in edicola il nuovo numero di alVolante

I BONUS PER LE AUTO MENO INQUINANTI - Vanno a ruba e il governo continua a rifinanziarli: sono gli incentivi per l’acquisto delle auto “green”, divise per fasce di emissioni di CO2 che, comunque, non devono superare i 135 grammi/km. Gli sconti più corposi sono per le elettriche, seguite dalle ibride plug-in e dalle auto più ecologiche con motori a benzina e a gasolio. Sono decine le vetture che possono beneficiare degli ecoincentivi, nella nostra guida all’acquisto l’elenco marca per marca dei modelli “papabili” con il conteggio dello sconto. In aggiunta, gli approfondimenti su come funzionino gli incentivi e i suggerimenti per un acquisto mirato alle nostre esigenze.

COME SALVARSI DAGLI IMPREVISTI - Quest’estate hanno fatto notizia le violente grandinate che hanno flagellato la nostra penisola, con gravi danni anche per le auto coinvolte. Ci si può cautelare da questi improvvisi quanto devastanti eventi atmosferici? Nella nostra inchiesta quali tipi di interventi siano necessari per riparare un’auto grandinata e il loro costo, oltre a un’indagine sui contenuti e i prezzi per le polizze delle principali compagnie assicurative che mettano al riparo da queste calamità naturali.

AL VOLANTE DELLE NOVITÀ - Ampio spazio alle impressioni guida degli ultimi modelli lanciati sul mercato. Fra i più interessanti, la crossover “tascabile” Toyota Yaris Cross nella variante ibrida a quattro ruote motrici, la riedizione dell’utilitaria Skoda Fabia provata con il 1.0 a benzina, e la debuttante berlina media media di lusso DS 4 (testata nella variante ibrida plug-in).

LAMBORGHINI DA SOGNO - Abbiamo guidato anche la Huracán STO: la sportiva Lamborghini più vicina al mondo delle competizione è l’ “Auto da sogno” di questo mese. Alleggerita, con una specifica veste aerodinamica e spinta da 639 cavalli di adrenalina pura, è la versione stradale della coupé che corre nel campionato monomarca.

SOTTO TORCHIO - Al vaglio del centro prove di alVolante, con le rilevazioni strumentali delle prestazioni e dei consumi, ci sono due attese novità: la riedizione della crossover media Nissan Qashqai, nel nostro caso ibrida “leggera” con 158 CV, e un’altra crossover più grande e 100% elettrica: la Hyundai Ioniq 5 nella più potente versione 4x4 da 305 CV. Ancora due crossover a corrente sono le protagoniste del nostro confronto: la Mercedes EQA e la Volkswagen ID.4 con potenze intorno a 200 CV. Per chi gradisce modelli più tradizionali, ecco la rinnovata wagon medio-grande Mercedes Classe C con il 2.0 diesel da 200 CV.

PICCOLA È MEGLIO - Sempre richiestissime dagli automobilisti italiani, le utilitarie offrono un allettante mix fra costi ragionevoli, buono spazio interno, oltre a dotazioni e prestazioni che, ormai, poco o nulla hanno da invidiare ad auto più grandi. Nella nostra rassegna, una panoramica di quanto oggi offra il mercato: 23 modelli capaci di soddisfare i desideri più disparati. Si va della Dacia Sandero per chi è attento ai costi, a classici come le Lancia Ypsilon, Peugeot 208 e Volkswagen Polo, alla duttile Suzuki Swift, fino alla grintosa Mini e alle elettriche Honda e e Renault Zoe. Di ciascuna sono riportate le caratteristiche principali, i pregi come i difetti, oltre ai prezzi e, per i modelli provati, i rilevamenti strumentali del centro prove con i consumi e le prestazioni.

DOPO LE VACANZE - … È il momento di dedicare delle attenzioni alla nostra auto, cui abbiamo richiesto del lavoro extra per raggiungere i luoghi di villeggiatura. Nella nostra guida, i suggerimenti per riportarla alla massima efficienza in vista dell’inverno. Per esempio, come effettuare al meglio il lavaggio degli esterni e degli interni, ed eliminare “segni d’uso” come i graffi sulla vernice. Importante controllare l’efficienza della meccanica, con semplici controlli che non necessitano la presenza di un meccanico o più approfonditi con un’analisi delle offerte di 17 fra le più diffuse catene di riparatori indipendenti e gommisti attrezzati anche per effettuare un “tagliando”.

DI SECONDA MANO - Nella sezione delle auto usate trovate la guida all’acquisto delle auto a gas sia a Gpl sia a metano e consigli su cosa controllare su questo tipo vetture prima dell’acquisto. Otto modelli che garantiscono sensibili risparmi sul costo del carburante e adatti a molteplici esigenze: da cittadine come la Fiat Panda a metano, a monovolume a Gpl quali la Ford C-Max, fino a wagon a metano come l’Audi A4 e la Opel Astra. Al microscopio, con la descrizione dei guasti più diffusi e i costi delle riparazioni, c’è una classica berlina sportiva: l’Alfa Romeo Giulia.



TUTTI I PREZZI - Come sempre, a chiudere il giornale è il listino (illustrato e commentato) delle vetture nuove e quello (con le quotazioni Eurotax) dell’usato per i modelli prodotti dal 2012 al primo semestre 2021. In aggiunta alle occasioni a chilometri zero (1.489, questo mese, con sconti fino al 43%) per chi vuole risparmiare comprando, però, un’auto nuova.