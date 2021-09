FCA Bank: il finanziamento lo chiedi online

SI RICHIEDE ONLINE - Acquistare un’auto nuova richiede una spesa da non sottovalutare per molte famiglie ed è per questo che nella maggior parte dei casi diventa inevitabile pensare a un pagamento dilazionato per non influire eccessivamente sul bilancio. Per chi decide di puntare su un modello delle marche appartenenti al gruppo Stellantis (tra cui Fiat, Peugeot, Opel, Citroën, DS, Alfa Romeo, Lancia) è ora disponibile una soluzione flessibile e all’insegna della praticità. FCA Bank, l’istituto bancario legato al gruppo automobilistico, permette infatti di richiedere un finanziamento direttamente online grazie a una piattaforma dedicata accessibile da tutti i siti dei costruttori sopra citati.

IL NUOVO SERVIZIO - La piattaforma predisposta da FCA Bank per richiedere il finanziamento per l’acquisto di un’auto si basa su tecnologie avanzate come il riconoscimento da remoto e l’acquisizione rapida dei documenti tramite foto. Il sistema è pensato per rendere la procedura semplice e veloce. Ogni utente ha la possibilità di procedere in autonomia inserendo le informazioni necessarie. Tra queste ci sono il modello prescelto, l’importo della rata e la durata del finanziamento. Oltre a questo serviranno un documento di identità dell’intestatario dell’auto e i dati relativi al reddito. Tutto si concluderà poi con la firma digitale, uno strumento utilissimo che consente di portare a termine pratiche di questo tipo senza la necessità di spostarsi da casa. Nell’arco di pochi minuti si potrà capire se la propria domanda sia stata accettata.