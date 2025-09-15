Home
Ferrari Testarossa: un nome, una leggenda

gallery
ferrari 849 testarossa
di Alberto Amedeo Isidoro
Pubblicato 15 settembre 2025

Quasi settant’anni separano l’antenata più lontana e la nuova Ferrari 849 Testarossa. In mezzo, intere generazioni di bolidi che fanno sognare: scopriamoli insieme.

Ferrari Testarossa: un nome, una leggenda

QUASI SETTANT’ANNI DI STORIA

Con la nuova Ferrari 849 Testarossa, gli uomini di Maranello hanno rispolverato un nome mitico, che risale addirittura agli anni ’50. Attraverso una bella selezione di immagini provenienti dall’archivio della casa, nella fotogallery qui sotto ripercorriamo la storia delle antenate dell’erede della SF90.

 

  • FERRARI 500 TR (1956)

    Il nome della Ferrari 550 TR, dove la T sta per “testa” e la R per “rossa”, si deve al colore rosso del coperchio delle valvole del suo quattro cilindri in linea, capace di fornire 180 CV e di spingere i circa 680 kg a vuoto di questa agile e filante barchetta da corsa oltre i 240 km/h. “Piccola” ma agguerrita, la 550 TR corse esclusivamente in team privati e ottenne i risultati migliori in Italia, aggiudicandosi il titolo nella Categoria Sport fino a due litri di cilindrata ai danni di rivali di tutto rispetto come le Maserati A6GCS e 200 S.

  • FERRARI 500 TRC (1957)

    Mossa dallo stesso 2.0 della 500 TR, la Ferrari 500 TRC ne era, in pratica, un’evoluzione conforme ai nuovi regolamenti sportivi per la stagione 1957, che puntavano a rendere più sicure le auto della categoria Sport. Ancora più bassa e slanciata, si distingueva dall’auto su cui era basata per i parafanghi più arrotondati, il parabrezza esteso anche al posto di un eventuale passeggero e una capote in tela. Neanche questa barchetta corse mai con i colori ufficiali del Cavallino, ma con l’equipaggio Starrabba-Cortese fu comunque la migliore della sua classe nella Targa Florio del 1958, che chiuse al settimo posto assoluto.

  • FERRARI 250 TESTA ROSSA (1957)

    Caratterizzata da un tipico rigonfiamento sul cofano, necessario per installare i tromboncini dei sei carburatori a doppio corpo che “dissetavano” il suo 3.0 V12 da 300 CV, la Ferrari 250 Testa Rossa fu lanciata nel 1957 e debuttò nella 24 Ore di Le Mans di quell’anno. I maggiori successi di questo bolide da corsa capace di toccare i 270 orari, però, arrivarono nella stagione successiva: Peter Collins vinse la 1000 km di Buenos Aires e la 12 Ore di Sebring in coppia con Phil Hill, che trionfò a Le Mans con Olivier Gendebien. A sua volta, il belga chiuse al primo posto la Targa Florio con Luigi Musso.

  • FERRARI 330 TR (1962)

    Costruita in un unico esemplare, con Phil Hill e Olivier Gendebien ad alternarsi al volante la Ferrari 330 TR nel 1962 è stata l’ultima vettura sport della casa di Maranello con il motore anteriore a vincere la 24 Ore di Le Mans. Basata sulla meccanica della precedente 250 Testa Rossa, era mossa da un 4.0 V12 da 390 CV. Dopo il trionfo nella maratona francese, l’auto fu venduta negli Stati Uniti alla scuderia Nart di Luigi Chinetti, che continuò a farla correre oltreoceano.

  • FERRARI 512 S e 512 M (1970-71)

    Costruita in appena tre mesi dall’equipe guidata dall’ingegner Mauro Forghieri, la Ferrari 512 S (nella foto) era mossa da un 5.0 V12 da 550 CV raffinato per l’epoca: aveva il blocco e le teste in lega leggera e la distribuzione a quattro valvole per cilindro. Non meno sofisticati erano il telaio tubolare e la carrozzeria, realizzata in poliestere per contenere al massimo il peso finale dell’auto.

    Celebre per i suoi duelli con la Porsche 917 nei Mondiali Marche 1970 e 1971, questa “belva” da 340 orari è riuscita a prevalere sulla più veloce e affidabile rivale tedesca solo in due occasioni, aggiudicandosi le gare di Sebring e Kyalami. Da questo bolide alto un niente da terra la nuova Ferrari 849 Testarossa non riprende il nome, ma un elemento di stile: le due ali fisse con cui terminano i parafanghi posteriori.

  • FERRARI TESTAROSSA (1984)

    Frontale basso e spiovente con fari a scomparsa, fianchi larghi e sinuosi con enormi prese d’aria lamellari, coda tronca, fanali “nascosti” da una fitta griglia orizzontale e, ciliegina sulla torta, lo specchietto fissato a metà del montante anteriore: al debutto, nel 1984, la Ferrari Testarossa lascia tutti senza parole per il suo stile mozzafiato. Ma la supercar di Maranello non era solo una due posti piena di fascino, era anche molto veloce: forte dei 390 CV forniti dal suo V12 a 180º (che fu il primo dodici cilindri “stradale” della casa con 48 valvole), scattava da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi e superava i 290 orari.

  • FERRARI 512 TR (1992)

    La meccanica e lo stile erano un’evoluzione di quelli della Testarossa dell’84, ma la Ferrari 512 TR era un’auto più moderna sia nel look sia sotto il cofano, oltre che più comoda e pratica nell’abitacolo. La mascherina e i cerchi in lega avevano un disegno al passo con gli anni ’90, mentre il dodici cilindri, alimentando da un impianto di iniezione più efficace, forniva quasi 40 cavalli in più di prima. Le prestazioni? Meno di 5 secondi per bruciare lo “0-100” e quasi 314 orari di velocità massima.

  • FERRARI F512 M (1994)

    L’ultima rappresentante della stirpe della Testarossa nata nel 1984 debuttò dieci anni dopo e fuori cambiava soprattutto nel frontale, privato dei caratteristici fari a scomparsa e con un paraurti con luci e mascherina simili a quelli della “sorellina” F355 di quegli anni. La potenza del V12 passava da 428 a 440 CV, ma nonostante i 12 CV in più, le prestazioni rimasero sostanzialmente invariate: 4,7 secondi nello “0-100” e 315 km/h.

  • FERRARI 849 TESTAROSSA (2025)

    La Ferrari 849 Testarossa riaccende il mito della Testarossa del 1984, ma i punti di contatto non vanno oltre il nome: la linea elegante e senza tempo dell’antenata cede il passo a forme più “cattive”, da auto da corsa. Del resto, parliamo di una “belva" ibrida da 1.050 CV (nessun cavallino stradale, finora, era mai stato così potente) che sfrutta diverse tecnologie utilizzate dai team che corrono in Formula 1 e nel Mondiale Endurance.

Ritratto di Revenge
Revenge
15 settembre 2025 - 13:05
strana scelta aver messo questo nome quando l'evoluzione della stessa si trova nella Dodicicilindri....
Ritratto di Andre_a
Andre_a
15 settembre 2025 - 13:08
Ho votato la 250, ma sono tutte meravigliose, tranne l'ultima
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
15 settembre 2025 - 14:29
+1
Ritratto di NeuroToni
NeuroToni
15 settembre 2025 - 13:26
Ero indeciso tra quella del '92 e quella del '94 e alla fine ho votato quella del '92.
Ritratto di BZ808
BZ808
15 settembre 2025 - 13:29
Mischiano un po' mele e pere...
Ritratto di Miti
Miti
15 settembre 2025 - 14:29
1
Un articolo senza tanto senso, forme di allora collaudate con l'ultima che sembra un esercizio di stile. Infatti evito un commento sul argomento. Venderà come tutte e sempre perché c'è gente che la grana c'è l'ha ed in qualcosa dovranno pure spendere i loro soldi. Ma dire che l'una è peggio dell'altra non credo che ha un tanto senso... e come dire... ti piacciono i cavoli, il babà, lo strudel ed i taralli di Fasano... buoni lo stesso ma non sono mica dei dolci... a volte non capisco questi giornalisti, avrà magari vent'anni...
Ritratto di Miti
Miti
15 settembre 2025 - 14:33
1
Comunque, il mio ex gommista l'ha venduta... aveva quella del 84. Niente più suono alla Ferrari sabato mattina...
Ritratto di Quello la
Quello la
15 settembre 2025 - 13:47
Miami Vice One!
Ritratto di marcoveneto
marcoveneto
15 settembre 2025 - 13:59
Votato 512 TR, praticamente una TR dell'84, affinati nei punti giusti e con ancora i fari a scomparsa (spariti nella successiva e infatti imbruttita)
Ritratto di mika69
mika69
15 settembre 2025 - 14:19
LA 512TR è la più bella di tutte. Migliora e ammoderna, dove serve, la versione de 1984 ed il risultato è un'auto moderna ed equilibrata. Immagino rifarla oggi riprendendone lo stile e finendola con cerchi da 20-21"...sarebbe stratosferica.
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
15 settembre 2025 - 14:28
512TR, rigorosamente rossa.
Ritratto di AZ
AZ
15 settembre 2025 - 15:02
Bella questa Testarossa. La fanno anche da uomo?

