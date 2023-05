Fiat 600: appena nata, è già una star

DALLA CAPITALE AL GOLFO DEI POETI - Irromperà presto sui nostri teleschermi, per poi approdare sui mercati di tutto il mondo. Dopo aver calcato le strade di Roma, la nuova Fiat 600 si mostra di nuovo davanti alle telecamere per un nuovo spot televisivo. Questa volta, il set è quello di Lerici, nel cuore del Golfo dei Poeti, in Liguria. La nuova crossover della casa torinese, con tanto di tricolore italiano sul paraurti e la “e” di elettrica ben in vista sul portellone, sorvola il centro storico del borgo, sfiora il pelo dell’acqua e ruba la scena in un’esplosione di colori.

LO SPOT - Alle riprese per il cortometraggio pubblicitario della nuova e attesissima Fiat 600, firmato dalla Twister Film, hanno lavorato più di cento persone. Il copione ha richiesto la costruzione di una piscina nella centralissima piazza Garibaldi, dove sono state anche innalzate un paio di torri di tubi d’alluminio e piazzate altrettante cineprese. Sul set è stato montato anche un carrello su ruote, dotato di braccio telescopico, in grado di spostarsi lungo una ventina di metri di binari, “catturando” la vettura mentre era sospesa nell’aria proprio sopra lo specchio d’acqua. A riscaldare l’atmosfera con un romanticismo d’altri tempi hanno contribuito i panni colorati stesi sui balconi dei palazzi storici del centro. In questa perfetta scena da film della Dolce Vita, una gru ha provveduto a sollevare la Fiat 600 grigia per farle compiere un originalissimo tuffo in piscina.

DINAMICA NEL LOOK, PROMETTE TANTO COMFORT - Basata sulla piattaforma Stla Small sulla quale, all’interno galassia Stellantis, tra le altre poggia anche la Jeep Avenger, la Fiat 600 è una crossover compatta nel cui look ritornano molti degli stilemi che contraddistinguono i modelli della famiglia 500, soprattutto nel frontale. Rispetto alla 500X, il modello oggi in vendita che più si avvicina nello stile e nelle dimensioni alla nuova 600, quest’ultima sfoggia però linee più dinamiche. Inoltre, promette più spazio e comfort nell’abitacolo. Ma sulla nuova Fiat a ruote rialzate è atteso un balzo verso l’alto anche per quel che concerne i servizi di bordo e il loro utilizzo.

TURBO-BENZINA O ELETTRICA - In virtù della versatilità dell’architettura su cui si regge, la Fiat 600 - che dovrebbe essere lunga intorno ai 4,20 metri, quindi una decina di centimetri in più rispetto alla Jeep Avenger con cui condivide l’imposizione meccanica - sarà equipaggiata con motori sia termici sia a corrente. Almeno in Italia è quasi certo che sotto il cofano troverà posto il 1.2 turbo da 100 CV già visto sulla cugina americana. La versione a “pile”, invece, dovrebbe adottare lo stesso motore elettrico da 156 CV dell’Abarth 500 a corrente, con una batteria da 54 kWh, potenze di ricarica fino a 100 kW e un’autonomia dichiarata di 400 km.

Foto copyright: Ansa.it