Fiat Topolino e Vilebrequin in pieno stile “dolce vita”

DESIGN E MODA NEL DNA DI FIAT

Il legame della Fiat con i marchi della moda e del lusso non è certo una novità: basti pensare alla 500 by Gucci, alla 500 elettrica Giorgio Armani, alla Panda Trussardi. E poi alla 500 Riva, realizzata in collaborazione con i cantieri navali celebri per i motoscafi in legno e gli yacht: un marchio legato al mare, come lo è anche il francese Vilebrequin, nato nel 1971 a Saint-Tropez e che da allora veste generazioni di amanti della spiaggia con i suoi robusti, stilosi (e costosi) costumi da bagno.

COLLEZIONE MARE PRIMAVERA-ESTATE

La Fiat si è accordata proprio con Vilebrequin per realizzare un prodotto originale, capace di mettere in mostra in modo simpatico le caratteristiche peculiari dei due marchi. Parliamo della versione Vilebrequin Collector’s Edition del quadriciclo elettrico Fiat Topolino, che vuole celebrare lo spirito dell’estate, in special modo quello che si vive sulle spiagge italiane e francesi del Mediterraneo, con due modelli: quello con carrozzeria chiusa e l’originalissima “spiaggina”, senza porte.

HA ANCHE LA DOCCIA

Per entrambe, verniciatura bicolore bianca e blu scuro e accessori caratteristici. Sul retro troviamo un portapacchi appositamente progettato e una curiosa doccetta integrata, per liberarsi dalla sabbia dopo una giornata al mare. All’interno, sui sedili campeggia il logo Vilebrequin (che in francese significa “albero motore” e proprio per questo motivo fu scelto dal fondatore Fred Prysquel, giornalista appassionato di auto), mentre in basso luccicano le soglie d’ingresso cromate. Al posto dei tradizionali tappetini, questa edizione speciale presenta dettagli in teak ispirati al mondo nautico, forniti da un artigiano specializzato nella realizzazione dei motoscafi. E sulla plancia sono ricamate delle piccole tartarughe marine, che il marchio francese si impegna a proteggere fin dal 2016.

DA COLLEZIONE

Realizzata in soli 200 esemplari, la Topolino Vilebrequin Collector’s Edition è a listino a 13.490 euro (circa 3.500 euro più della “base”), ma viene proposta anche con un finanziamento con rata mensile a partire da 99 € (la formula prevede un anticipo di 4.537 euro, 23 canoni da 99 euro e una rata finale di 6.835 euro, con un taeg molto basso, dell’1,27%). È acquistabile anche su internet.

SI GUIDA GIÀ A 14 ANNI

Essendo un quadriciclo leggero, la Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition può essere guidata anche dai quattordicenni purché muniti di patentino. La meccanica è la stessa della Citroën Ami, con motore elettrico anteriore (come la trazione) da 8 cavalli, velocità limitata a 45 km/h e autonomia dichiarata di 80 km. La batteria, da 5,5 kWh si ricarica in circa 4 ore da una presa domestica.