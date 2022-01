Hennessey Venom F5: il test a piena potenza

MODALITÀ F5 - Candidata a essere la vettura da strada più veloce del mondo, la Hennessey Venom F5 procede nella messa a punto, con il collaudo della deportanza e della meccanica del veicolo a piena potenza. Infatti, per questo test sono stati utilizzati tutti i 1.842 CV del V8 americano, quelli promessi dalla modalità F5, mentre per la prova precedente ci si era fermati a un motore in versione limitata, con “solo” 888 CV. E viste le prestazioni promesse dalla vettura (almeno su carta), aggiungiamo una piccola curiosità sul nome: F5 deriva dalla forza massima espressa dalla scala Fujita, che misura l’intensità di un tornado in funzione dei danni causati.

VERSO IL RECORD - Secondo la Hennessey, la Venom F5 dovrebbe superare i 500 km/h, per merito della colossale cavalleria offerta dal propulsore, combinata a un peso a secco di soli 1.360 kg. Inoltre, grazie a questa accoppiata tra potenza e leggerezza, il costruttore texano prevede un’accelerazione 0-100 km/h pari a 2,6 secondi, che diventa 4,7 secondi per raggiungere i 200 km/h, e 8,4, invece, per i 300 orari. Al momento, nella sua caccia al primato, la Hennessey Venom F5 ha raggiunto le 250 miglia orarie (ovvero i 402 km/h), e nell’attesa del tentativo ufficiale possiamo ascoltare il sound offerto dal motore nell’ultima prova (qui sotto).

TECNICA ESCLUSIVA - La Hennessey Venom F5 è nata e progettata per le velocità, con tutti i suoi componenti mirati ad accrescere le performance della supercar. Il corpo vettura è infatti costituito da un monoscocca in fibra di carbonio (che pesa 86 kg), unito a un telaietto ausiliario posteriore in alluminio - elemento in cui viene alloggiato il “Fury”, questo è il nome dato al potentissimo V8 6,6 litri twin-turbo della Hennessey. Un propulsore sovralimentato da una coppia di turbocompressori con corpo stampato con tecnologia 3D, che possono fornire fino a 1,58 bar di spinta.

Il FURY - Il motore della Hennessey Venom F5 pesa solo 280 kg ha un monoblocco in ghisa, testate in alluminio con al suo interno bielle e pistoni forgiati e ha un sistema di lubrificazione a carter secco. La distribuzione aste e bilancieri permette, secondo il costruttore, dimensioni compatte, minor peso e baricentro più basso. Senza dimenticare che la Hennessey è specializzata nell’estrarre potenza da questa tipologia di motori, ai 1.842 CV si aggiungono 1.617 Nm di coppia massima, con almeno 1.355 Nm disponibili nell’arco tra i 2.000 e gli 8.000 giri. Trazione che viene gestita da un cambio a sette rapporti e da un differenziale a slittamento limitato.

DESIGN FUNZIONALE - Con questi ultimi test, oltre alla potenza si è prestata attenzione alla guidabilità della Hennessey Venom F5. Alle sospensioni a doppio braccio oscillante regolabili, si unisce una deportanza studiata ad hoc. Infatti, nonostante non sia dotata di appendici attive (presenti invece sulle altre vetture di categoria) la linea della Venom è stata disegnata con un coefficiente di resistenza aereodinamica pari a 0,39 cd, così da poter mantenere una buona stabilità in curva e alle alte velocità. E se parliamo di particolarità costruttive, tutta la sezione posteriore dell’auto è realizzata da un unico pezzo in fibra composita, con lavorazioni effettuate da macchine a controllo numerico.

TUTTE VENDUTE - Con una produzione limitata a sole 24 unità (già tutte vendute) la Hennessey Venom F5 era disponibile al prezzo di circa 1,85 milioni di euro più le tasse, omologata anche per il mercato europeo.