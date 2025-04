Un nuovo sistema ibrido per il gruppo Hyundai

PER TUTTE LE MARCHE

Lo Hyundai Motor Group ha diffuso i primi dettagli del suo sistema full hybrid di seconda generazione, che debutterà con la nuova Hyundai Palisade, la suv di grandi dimensioni venduta negli USA e in altri mercati non europei. Successivamente verrà impiegato anche da altri modelli dei marchi Hyundai, Kia e Genesis.

DUE MOTORI ELETTRICI

La principale novità del nuovo sistema ibrido sta nella rinnovata trasmissione, che al suo interno vede la presenza di due motori elettrici. Il primo, oltre ad assolvere i compiti di motorino di avviamento, genera energia e dà supporto alla propulsione. Mentre il secondo, che è inserito all’interno di un nuovo cambio automatico, si occupa della trazione e della frenata rigenerativa. Questa nuova configurazione, rispetto all’attuale che impiega una sola unità elettrica, consente una gestione più efficiente, assicurando una guida fluida, una riduzione di vibrazioni e rumori e, soprattutto, consumi migliori. Il sistema è in grado erogare potenze complessive tra i 100 e 350 CV circa.

DUE VERSIONI

Il nuovo sistema ibrido esiste in due versioni: in abbinamento all’inedito motore 4 cilindri 2.5 turbo, per le auto più potenti e pesanti, come appunto la Palisade, con una potenza complessiva di 334 CV e 460 Nm di coppia. Si tratta di valori superiori rispetto al modello attuale del 19% e del 9%, mentre il miglioramento dei consumi, secondo quanto comunicato dalla Casa coreana, è del 45%. La seconda versione sarà abbinata a un nuovo motore 4 cilindri 1.6 turbo, pensato per le auto di dimensioni più contenute, che garantirà un miglioramento dell’economia di carburante superiore al 4%, con un incremento di 13 Nm di coppia.

CAMBIA LA TRAZIONE INTEGRALE

I modelli a trazione integrale che adottano il precedente sistema full hybrid si servono di un normale albero di trasmissione per portare la trazione sulle ruote posteriori. Con la nuova generazione, invece, questo compito viene assolto da un motore elettrico piazzato sull’asse posteriore (e-AWD). Una soluzione che aumenta l’efficienza e quindi riduce i consumi, il peso e la complessità meccanica. Per alcuni modelli, come la Palisade sopra citata, sarà disponibile anche la trazione integrale tradizionale con albero di trasmissione (vedi foto qui sopra).

V2L

Altre novità che troveremo sui modelli dotati della seconda generazione del sistema ibrido realizzato dallo Hyundai Motor Group sono la possibilità di alimentare dispositivi elettrici esterni con la batteria (Vehicle-to-Load o V2L), oppure la possibilità di usare il climatizzatore anche a veicolo spento (Stay Mode).