Il parco auto italiano resta vecchio ed arretrato

LE VECCHIETTE RESISTONO - La fotografia restituita dall’Autoritratto 2022, l’annuale pubblicazione statistica dell’ACI, che rileva il parco circolante di Regioni, Province e Comuni italiane al 31 dicembre 2022 (qui la versione integrale), non è per nulla promettente. Sono infatti 3 milioni e 700 .000 (il 9,3% del totale) le vetture immatricolate prima del 1993; si tratta di auto Euro 0 con oltre 30 anni sulle spalle. Analizzando la situazione nelle regioni, Campania (17,6%), Calabria (15,2%) e Sicilia (13,5%), sono le regioni con il parco auto più vecchio, mentre Valle D’Aosta (2,3%), Trentino-Alto Adige (2,6%, entrambe anche per l’alta percentuale di autovetture immatricolate ad uso noleggio) e Veneto (5,8%), le regioni più virtuose per quanto concerne l’età delle vetture.

LE ELETTRICHE SONO POCHISSIME - Le vetture ecologiche o comunque a basso impatto ambientale hanno una penetrazione ancora bassa. La percentuale maggiore del parco circolante, pari al 7,2%, spetta alle vetture GPL, per un totale di 2.900.799 auto, secondo posto per le vetture a metano con 971.583 unità (2,4%), terzo per le ibride con 1.556.620 mezzi (3,9%). Le elettriche attualmente rappresentano lo 0,4% del parco auto, pari a 158.131 autovetture. Considerando il 2022, le auto a batteria complessivamente rappresentano il 13,9% del totale, contro il 12,4% del 2021. Bisogna tuttavia considerare che le EV, dal 2021 al 2022 hanno registrato un incremento del 49%, con picchi del 158% in Valle D’Aosta e del 72% in Trentino e del 64% in Toscana.

LE REGIONI - In valori percentuali, rispetto al totale del circolante, Marche ed Emilia-Romagna risultano le regioni più “verdi” (rispettivamente, 23,7% e 23%), seguite dalla Valle D’Aosta (20,7%) e dall’Umbria (17,9%). Mentre le regioni meno green sono Sardegna (4,7%) e Calabria (5,6%). In valori assoluti è la Lombardia la regione con il più alto numero di auto ecologiche (800.000), seguono Emilia-Romagna (680.000) e Lazio (590.000). Mentre in coda troviamo Molise (24.000) e Basilicata (34.000).