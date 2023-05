Incentivi auto 2023: la Lombardia stanzia 12 milioni

La Giunta regionale della regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’ambiente e clima, Giorgio Maione, ha approvato la delibera che determina i contributi per rinnovare il parco veicolare, cumulabili con gli incenti auto 2023 a livello nazionale. Per quest'anno, la misura, destinata alle persone fisiche residenti in Lombardia, avrà una dotazione di 11.848.000 euro. La pubblicazione del bando avverrà entro agosto 2023; per inoltrare la domanda il cittadino dovrà accedere alla sezione bandionline del sito di Regione Lombardia. Secondo quanto comunicato dalla regione, l’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa “a sportello”, secondo l’ordine cronologico di prenotazione telematica.

Il contributo parte da un minimo di 1.000 euro fino a raggiungere i 4.000 euro. Il più alto sarà per chi acquista un mezzo a zero emissioni (elettrico o a idrogeno) in caso di contestuale rottamazione di un'auto fino a Euro 5 diesel o benzina fino a Euro 2. Gli incentivi coprono diverse tipologie di motori, includendo le termiche a benzina e diesel Euro 6D, bifuel a metano o gpl e ibride.

Di seguito gli incentivi previsti in relazione al tipo di veicolo acquistato:

IMPORTO INCENTIVO MOTORE EMISSIONI DI CO2 EMISSIONI DI NOx 4000 euro (con rottamazione) Elettrico o idrogeno 0 0 1000 euro (senza rottamazione) Elettrico o idrogeno 0 0 2.500 euro Euro 6d benzina, metano, gpl o ibride Fino a 60 g/km Fino a 85,8 mg/km 2.000 euro Euro 6d diesel Fino a 60 g/km Fino a 126 mg/km 2.000 euro Euro 6d benzina, metano, gpl o ibride Tra 61 e 120 g/km Fino a 85,8 mg/km 1.500 euro Euro 6d diesel Tra 61 e 120 g/km Fino a 126 mg/km



Sono ammissibili sia auto di nuova immatricolazione sia quelle già immatricolate successivamente al 1° gennaio 2022 intestate a una casa costruttrice di veicoli o a un venditore/concessionario di categoria M1, purché in grado di garantire basse o zero emissioni di inquinanti.

Per quanto riguarda le condizioni vincolanti per l’accesso al contributo: