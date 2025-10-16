Home
»
News
NEWS

L’Italia in prima fila per la guida autonoma

guida autonoma
di Andrea Spitti
Pubblicato 16 ottobre 2025

Legale dal mese scorso su alcune strade abilitate, alla guida “senza mani” sono interessati i sindaci di 60 città italiane, che chiedono infrastrutture adeguate e normative uniformi.

L’Italia in prima fila per la guida autonoma

UN PRIMO PASSO

Da settembre 2025 il Livello 3 della guida autonoma, cioè in cui è possibile togliere le mani dal volante, è legale. L’aggiornamento normativo della Commissione Economica per l’Europa della Nazioni Unite (Unece) ha infatti aperto alla possibilità di usare sistemi di assistenza avanzata alla guida su alcune strade europee abilitate. Il regolamento sancisce ufficialmente le System-Initiated Maneuvers, ovvero quelle manovre come il cambio di corsia o la frenata di emergenza che il veicolo può eseguire autonomamente, senza l’intervento diretto del guidatore. 

Le funzionalità che permettono di togliere le mani dal volante sono ammesse solamente su autostrade o superstrade che dispongono delle necessarie infrastrutture digitali, quali segnaletica avanzata, connettività 5G rapida e sistemi di comunicazione tra il veicolo e la strada. Per il momento, restano fuori da queste autorizzazioni gli ambienti urbani, la possibilità di lasciare il parcheggio in autonomia o la guida completamente automatizzata su intere tratte. 

LA RETE DEI SINDACI

In questa tematica l’Italia vuole essere in prima linea, visto che 60 sindaci hanno già aderito alla rete europea per la sperimentazione della guida autonoma. Tra queste (vedi tabella qui sotto) ci sono grandi città come Milano, Torino e Genova ma anche centri più piccoli, tra cui Latronico in provincia di Potenza, l’unico Comune non appartenente al Nord Italia a fare parte del progetto. I sindaci chiedono alle istituzioni europee un quadro normativo chiaro, quindi regole comuni e infrastrutture digitali omogenee, e per questo sostengono sia necessario un piano per le infrastrutture che includa strade connesse, copertura 5G continua, software interoperabili e regole uniformi. L’Italia mira a essere una forza trainante non solo nello sviluppo sperimentale, ma anche nella fabbricazione di parti elettroniche e programmi informatici destinati alle automobili a guida autonoma: un obiettivo che sarà perseguito attraverso la cooperazione con atenei e istituti di ricerca.

GIÀ ATTIVI I PRIMI ESPERIMENTI

Per quanto concerne l’Italia, le stime indicano che nel nostro Paese esistono già non meno di 500 chilometri di arterie stradali equipaggiate con sistemi digitali in grado di supportare la guida autonoma. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie ai fondi stanziati dal PNRR e al programma europeo “5G Corridor”. Un caso esemplare è quello di Torino, dove è già operativo il progetto AuToMove: un servizio di navetta autonoma “a chiamata” che copre un tragitto urbano di tre chilometri con cinque fermate, collegando il campus universitario.

Questa iniziativa funge da modello pilota che unisce trasporto pubblico innovativo, tecnologia di sensoristica e infrastrutture digitali. Parallelamente, altre città come Genova e Varese sono impegnate nell’allestimento di specifici tratti stradali attrezzati per effettuare test in condizioni di sicurezza. Tutti questi progetti locali sono candidati a confluire nella rete paneuropea sostenuta da Bruxelles.

L'ELENCO DEI COMUNI

CITTÀ PROVINCIA REGIONE
TORINO TORINO PIEMONTE
CHIERI TORINO PIEMONTE
RIVOLI TORINO PIEMONTE
GRUGLIASCO TORINO PIEMONTE
ALPIGNANO TORINO PIEMONTE
LEINI TORINO PIEMONTE
COLLEGNO TORINO PIEMONTE
CASELETTE TORINO PIEMONTE
ANGERA VARESE LOMBARDIA
OLGIATE OLONA VARESE LOMBARDIA
BERGAMO BERGAMO LOMBARDIA
GRUMELLO BERGAMO LOMBARDIA
CREMONA CREMONA LOMBARDIA
PIERANICA CREMONA LOMBARDIA
LECCO LECCO LOMBARDIA
LODI LODI LOMBARDIA
MARMIROLO MANTOVA LOMBARDIA
SEGRATE MILANO LOMBARDIA
PESCHIERA BORROMEO MILANO LOMBARDIA
MILANO MILANO LOMBARDIA
ANTEGNATE MILANO LOMBARDIA
PAULLO MILANO LOMBARDIA
CORSICO MILANO LOMBARDIA
VERNATE MILANO LOMBARDIA
TRUCCAZZANO MILANO LOMBARDIA
POZZUOLO MARTESANA MILANO LOMBARDIA
LAINATE MILANO LOMBARDIA
RHO MILANO LOMBARDIA
VAPRIO D'ADDA MILANO LOMBARDIA
LAINATE MILANO LOMBARDIA
PIOLTELLO MILANO LOMBARDIA
BOLLATE MILANO LOMBARDIA
PADERNO DUGNANO MILANO LOMBARDIA
BASIGLIO MILANO LOMBARDIA
BERNATE TICINO MILANO LOMBARDIA
CERNUSCO SUL NAVIGLIO MILANO LOMBARDIA
VIZZOLO PREDABISSI MILANO LOMBARDIA
SEREGNO MONZA LOMBARDIA
CERTOSA PAVIA LOMBARDIA
PAVIA PAVIA LOMBARDIA
MONTALTO PAVESE PAVIA LOMBARDIA
SIZIANO PAVIA LOMBARDIA
GIUSSAGO PAVIA LOMBARDIA
PINAROLO PAVIA LOMBARDIA
MARCIGNAGO PAVIA LOMBARDIA
BASTIDA PANCARANA PAVIA LOMBARDIA
TORRE D'ISOLA PAVIA LOMBARDIA
VARESE VARESE LOMBARDIA
CARENNO LECCO LOMBARDIA
OLGINATE LECCO LOMBARDIA
BARZANÒ LECCO LOMBARDIA
BRESCIA BRESCIA LOMBARDIA
MALNATE VARESE LOMBARDIA
CURNO BERGAMO LOMBARDIA
SAMARATE VARESE LOMBARDIA
LOZZA VARESE LOMBARDIA
GERMIGNAGA VARESE LOMBARDIA
LESMO MONZA LOMBARDIA
GENOVA GENOVA LIGURIA
LATRONICO POTENZA BASILICATA
PROSSIME USCITE Kia EV4 - Vai alla prossima uscita Kia
EV4 Mitsubishi Grandis - Vai alla prossima uscita Mitsubishi
Grandis Omoda 7 - Vai alla prossima uscita Omoda
7 Hyundai Ioniq 9 - Vai alla prossima uscita Hyundai
Ioniq 9 Jaecoo 5 - Vai alla prossima uscita Jaecoo
5 VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Michelin: uno pneumatico unico per la Ferrari F80 Michelin: uno pneumatico unico per la Ferrari F80 News Le sportive elettriche sono una grande finzione Le sportive elettriche sono una grande finzione News Veloce Monday: il meglio della settimana/2 Veloce Monday: il meglio della settimana/2 News Tre anime per la Wiesmann Project Thunderball Tre anime per la Wiesmann Project Thunderball Clip

VIDEO IN EVIDENZA