L’Italia in prima fila per la guida autonoma

UN PRIMO PASSO

Da settembre 2025 il Livello 3 della guida autonoma, cioè in cui è possibile togliere le mani dal volante, è legale. L’aggiornamento normativo della Commissione Economica per l’Europa della Nazioni Unite (Unece) ha infatti aperto alla possibilità di usare sistemi di assistenza avanzata alla guida su alcune strade europee abilitate. Il regolamento sancisce ufficialmente le System-Initiated Maneuvers, ovvero quelle manovre come il cambio di corsia o la frenata di emergenza che il veicolo può eseguire autonomamente, senza l’intervento diretto del guidatore.

Le funzionalità che permettono di togliere le mani dal volante sono ammesse solamente su autostrade o superstrade che dispongono delle necessarie infrastrutture digitali, quali segnaletica avanzata, connettività 5G rapida e sistemi di comunicazione tra il veicolo e la strada. Per il momento, restano fuori da queste autorizzazioni gli ambienti urbani, la possibilità di lasciare il parcheggio in autonomia o la guida completamente automatizzata su intere tratte.

LA RETE DEI SINDACI

In questa tematica l’Italia vuole essere in prima linea, visto che 60 sindaci hanno già aderito alla rete europea per la sperimentazione della guida autonoma. Tra queste (vedi tabella qui sotto) ci sono grandi città come Milano, Torino e Genova ma anche centri più piccoli, tra cui Latronico in provincia di Potenza, l’unico Comune non appartenente al Nord Italia a fare parte del progetto. I sindaci chiedono alle istituzioni europee un quadro normativo chiaro, quindi regole comuni e infrastrutture digitali omogenee, e per questo sostengono sia necessario un piano per le infrastrutture che includa strade connesse, copertura 5G continua, software interoperabili e regole uniformi. L’Italia mira a essere una forza trainante non solo nello sviluppo sperimentale, ma anche nella fabbricazione di parti elettroniche e programmi informatici destinati alle automobili a guida autonoma: un obiettivo che sarà perseguito attraverso la cooperazione con atenei e istituti di ricerca.

GIÀ ATTIVI I PRIMI ESPERIMENTI

Per quanto concerne l’Italia, le stime indicano che nel nostro Paese esistono già non meno di 500 chilometri di arterie stradali equipaggiate con sistemi digitali in grado di supportare la guida autonoma. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie ai fondi stanziati dal PNRR e al programma europeo “5G Corridor”. Un caso esemplare è quello di Torino, dove è già operativo il progetto AuToMove: un servizio di navetta autonoma “a chiamata” che copre un tragitto urbano di tre chilometri con cinque fermate, collegando il campus universitario.

Questa iniziativa funge da modello pilota che unisce trasporto pubblico innovativo, tecnologia di sensoristica e infrastrutture digitali. Parallelamente, altre città come Genova e Varese sono impegnate nell’allestimento di specifici tratti stradali attrezzati per effettuare test in condizioni di sicurezza. Tutti questi progetti locali sono candidati a confluire nella rete paneuropea sostenuta da Bruxelles.

L'ELENCO DEI COMUNI