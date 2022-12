Le 15 auto più belle di sempre

Stilare la classifica delle 15 auto più belle di sempre non è stata impresa facile. Abbiamo studiato le classifiche dei giornali e dei quotidiani, nonché considerato anche le classifiche delle migliori auto secondo la scienza, secondo gli algoritmi o la matematica (avete presente la sezione aurea?), secondo gli esperti. Ovviamente, ci abbiamo messo anche molto del nostro, perché ogni classifica deve essere basata anche sul gusto soggettivo, mettendosi il più possibile in un'ottica "mondiale". Alcuni modelli sono stati lasciati fuori (altrimenti sarebbe stato facile anche inserire un centinaio di modelli), forse perché più iconici che propriamente belli. Abbiamo voluto invece iniziare dai primi anni del Novecento e arrivare fino a oggi, anche per capire come è evoluto il gusto, prendendo in considerazione auto che sono un sapiente mix tra estetica e meccanica, gioia per gli occhi e brividi per il cuore.

LE 15 AUTO PIÙ BELLE DI TUTTI I TEMPI: LA CLASSIFICA

Saranno le auto più belle di tutti i tempi? Le macchine più belle di sempre? Le 15 auto più belle del mondo? Noi le elenchiamo in ordine cronologico, non diamo palme d’oro né organizziamo podi. Ma di una cosa siamo assolutamente convinti: in una qualsiasi classifica di questo genere, questi modelli non potrebbero mancare per nessuna ragione al mondo.

Non c’è la tua preferita? Dicci qual è nei commenti.