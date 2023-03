La leggenda della Lancia nei rally e di Sandro Munari  

UN BEL PIENO DI LANCIA - Che rally sarebbero, senza la Lancia? Su una disciplina tra le più spettacolari e avvincenti del motorsport e su una squadra corse, quella capitanata da Cesare Fiorio, che come nessun altra ha saputo renderla appassionante e popolare, si sono concentrate le ultime “fatiche” di Sergio Remondino. Nei libri "Sandro Munari. Una vita di traverso" e "Lancia Rally. L’era d’oro. Appia - Flaminia - Flavia - Fulvia - Beta - Stratos", editi entrambi da Giorgio Nada Editore (vedi schede più in basso), il giornalista torinese, storica firma di Autosprint e grande cultore di corse e motori, ripercorre la vita e le imprese sportive di Sandro Munari, uno dei più grandi piloti di rally di tutti i tempi, e l’affascinante avventura nelle corse su strada della Lancia, che per vent’anni - prima del dominio incontrastato della Delta e dei sei titoli mondiali consecutivi conquistati a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 - ha dettato legge nelle prove speciali di mezzo mondo.

L’EPOPEA LANCIA, DALLA APPIA ALLA STRATOS - L’epopea della “Deltona” appartiene all’immaginario di tutti gli appassionati del genere, giovani e meno giovani. Ma la casa torinese, con i rally, aveva cominciato a misurarsi molto tempo prima. All’inizio, negli anni ’50 e ’60, con l’Appia, la Flaminia e la Flavia: macchine della buona società a cui bastava perdere i paraurti e guadagnare qualche cavallo sotto il cofano per sfilare via veloci e fare bella figura sulle strette e dissestate stradine dei rally. Poi, nel decennio successivo, con la Beta e le più specializzate Fulvia e Stratos. Con le versioni da corsa della bella coupé disegnata da Piero Castagnero e della dream car uscita dalla matita di Marcello Gandini ha forgiato il suo carattere e il suo smisurato talento Sandro Munari, tra i campioni più venerati del rallismo mondiale e grande orgoglio dell’Italia dei motori.

SULLE ORME DEL “DRAGO” - Del “Drago” Munari, mettendo in ordine più di dieci ore di registrazioni, Remondino aveva scritto la prima biografia nel 2007. In questa riedizione, interamente rivista e in un nuovo formato tascabile, l’autore ripercorre, sempre attraverso la viva voce del campione (che parla in prima persona), tutte le tappe di “una vita di traverso”, come recita l’accattivante (e autobiografico) sottotitolo del libro. Di Munari, taciturno ragazzo veneto dal piede pesante, fine artista del sovrasterzo, affiora un ritratto che va ben al di là del pilota che dalle prime gare di kart giovanili è riuscito a troneggiare nell’olimpo dei rally che contano. Le numerose imprese sportive al volante della Fulvia e della Stratos convivono accanto ad altrettante vicende umane, tormentate non poco dal rimpianto di aver appeso il casco al chiodo troppo presto, di un uomo entusiasta, coriaceo, sanguigno e sempre elegante anche fuori dalle sue amate auto da corsa. Macchine dei sogni con cui il “Drago di Cavàrzere” ha saputo far correre veloce al suo fianco anche chi, al film della sua vita straordinaria, non ha avuto il privilegio di assistere dal sedile del passeggero.

Titolo: Sandro Munari. Una vita di traverso

Autore: Sergio Remondino

Casa editrice: Giorgio Nada

Pagine: 352

Illustrazioni: centinaia a colori e in bianco e nero

Formato: 14x22 cm cartonato con sopraccoperta

Testo: italiano

Prezzo: 28 euro

Titolo: Lancia Rally. L’era d’oro. Appia - Flaminia - Flavia - Fulvia - Beta - Stratos

Autore: Sergio Remondino

Casa editrice: Giorgio Nada

Pagine: 216

Illustrazioni: centinaia a colori e in bianco e nero

Formato: 24x27 cm cartonato con sopraccoperta

Testo: italiano-inglese

Prezzo: 50 euro