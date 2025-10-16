Home
Maserati Grecale: un’edizione speciale ispirata al vino

maserati grecale
di Redazione online
Pubblicato 16 ottobre 2025

La suv del Tridente si ispira al pregiato Il Bruciato di Marchesi Antinori per un’edizione speciale con i colori della natura e della vendemmia.

Maserati Grecale: un’edizione speciale ispirata al vino

CON I COLORI DEL VINO

Due icone dell’italianità si uniscono per omaggiare una delle sue etichette più iconiche con l’edizione speciale Maserati Grecale Tributo Il Bruciato. Il dinamismo della suv del Tridente si fonde così con il carattere deciso del vino, prodotto nel cuore di Bolgheri, centro della costa della Toscana. La natura e la stagione della vendemmia hanno ispirato i designer fin dalla scelta del colore esterno, denominato Alchimia Scarlatta e che intende richiamare il rosso intenso del vino che si muove nel calice, comprese le sfumature e la brillantezza a seconda di come la luce lo colpisce.

maserati grecale tributo il bruciato 1

La vernice ha una base bordeaux ma grazie a un pigmento chiamato Chromaflair è in grado di avere due facce, una ramata e l’altra lampone scuro, che consentono di dare alla vettura quasi due tonalità diverse dalle diverse prospettive. A completare l’immagine esterna ci sono i cerchi di 21 pollici Pegaso Forgiati oppure Crio Fuoriserie, entrambi con cerchi maggiorati al posteriore. Le pinze dei freni sono nere e il tutto è firmato con il logo Fuoriserie sul parafango anteriore. 

maserati grecale tributo il bruciato 6

DEGUSTAZIONE AVVOLGENTE

Gli interni della Maserati Grecale Tributo Il Bruciato sono in pelle Tan/Dark Red con cuciture tono su tono e grafica dedicata “cannelloni”. Il poggiatesta è impreziosito dal logo del tridente in tonalità Dark Red. La casa modenese ha pensato ogni dettaglio per trasformare il viaggio in un’esperienza sensoriale, anche grazie all’impianto audio Sonus faber con 14 altoparlanti e al tetto panoramico. L’obiettivo è dare una sensazione a chi è a bordo armoniosa e avvolgente, proprio come un calice di Bruciato, un vino dal carattere deciso e armonioso prodotto dal 2002 a Tenuta Guado al Tasso, di proprietà di Marchesi Antinori.

PHOTOGALLERY

Galleria 10 immagini

  • maserati grecale tributo il bruciato
  • maserati grecale tributo il bruciato 1
  • maserati grecale tributo il bruciato 2
  • maserati grecale tributo il bruciato 3
  • maserati grecale tributo il bruciato 4
  • maserati grecale tributo il bruciato 5
  • maserati grecale tributo il bruciato 6
  • campagna toscana paesaggio
  • campagna toscana paesaggio 1
  • vino il bruciato il bruciato wine bottle
Maserati Grecale
TI PIACE QUEST'AUTO?
I VOTI DEGLI UTENTI
131
52
29
25
33
VOTO MEDIO
3,8
3.825925
270
Aggiungi un commento
Ritratto di Tistiro
Tistiro
16 ottobre 2025 - 12:36
Certo che fare una versione ispirata al vino e fare un colore da aceto.... ma manco i colori imbroccano quelli si stellantis???
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
16 ottobre 2025 - 12:46
Sbocconcella frustrato hater del prodotto italico. Fatti un quartino di tarvenello e taci. Viva le automobili italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di Gryp100
Gryp100
16 ottobre 2025 - 12:40
Meglio che bevono il vino magari i prossimi piani industriali escono sensati!
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
16 ottobre 2025 - 12:47
Lei beva di meno che i suoi commenti sul prodotto italico sono frustrati. Viva le automobili italiane! Viva il made in Italy!
Ritratto di Edo-R
Edo-R
16 ottobre 2025 - 12:42
Il colore a me piace molto, anche se non è propriamente quello del vino.
Ritratto di Edo-R
Edo-R
16 ottobre 2025 - 12:47
anche se a guardare le foto del Borgheri, effettivamente lo ricorda.
Ritratto di CalogeroSiciliano
CalogeroSiciliano
16 ottobre 2025 - 12:44
Che auto idilliaca. Un connubio perfetto fra due eccellenze del made in Italy apprezzate nel mondo. Orgoglioso di questo prodotto italico. Viva le automobili italiane! Viva il made in Italy! Viva il vino italiano!
Ritratto di Edo-R
Edo-R
16 ottobre 2025 - 12:48
il vino va sicuramente più forte dell'automotive italiano :)))
Ritratto di troy bayliss
troy bayliss
16 ottobre 2025 - 12:48
1
il colore esterno sembra bello, l'accoppiamento dei colori degli interni è inguardabile (rosso/marrone)...un "nuovo modello" vestito solo di un nuovo colore esterno...fake
Ritratto di Gasolone
Gasolone
16 ottobre 2025 - 12:51
Gia non vendono nulla, poi escono con queste cinghialate.....
Ritratto di AZ
AZ
16 ottobre 2025 - 12:54
Ispirano le auto a qualsiasi cosa meno che alle vere auto. Basta vedere le linee da lavatrici cinesi.
Ritratto di AZ
AZ
16 ottobre 2025 - 12:54
Parlo in generale.
Ritratto di Goelectric
Goelectric
16 ottobre 2025 - 13:02
Se il vino c ha sto colore è andato a male...
Ritratto di Balzar
Balzar
16 ottobre 2025 - 13:10
Il colore è molto bello, anche se starebbe meglio con i cerchi argentati o al massimo diamantati.
Ritratto di Revenge
Revenge
16 ottobre 2025 - 13:21
questo disastroso connubbio auto-vino la dice lunga sul marketing di questo marchio (allo sbaraglio più completo)
Ritratto di Riper
Riper
16 ottobre 2025 - 13:25
Si al troppo vino che si è bevuto chi ha fatto un suw la Maserati
