Maserati Grecale: un’edizione speciale ispirata al vino

CON I COLORI DEL VINO

Due icone dell’italianità si uniscono per omaggiare una delle sue etichette più iconiche con l’edizione speciale Maserati Grecale Tributo Il Bruciato. Il dinamismo della suv del Tridente si fonde così con il carattere deciso del vino, prodotto nel cuore di Bolgheri, centro della costa della Toscana. La natura e la stagione della vendemmia hanno ispirato i designer fin dalla scelta del colore esterno, denominato Alchimia Scarlatta e che intende richiamare il rosso intenso del vino che si muove nel calice, comprese le sfumature e la brillantezza a seconda di come la luce lo colpisce.

La vernice ha una base bordeaux ma grazie a un pigmento chiamato Chromaflair è in grado di avere due facce, una ramata e l’altra lampone scuro, che consentono di dare alla vettura quasi due tonalità diverse dalle diverse prospettive. A completare l’immagine esterna ci sono i cerchi di 21 pollici Pegaso Forgiati oppure Crio Fuoriserie, entrambi con cerchi maggiorati al posteriore. Le pinze dei freni sono nere e il tutto è firmato con il logo Fuoriserie sul parafango anteriore.

DEGUSTAZIONE AVVOLGENTE

Gli interni della Maserati Grecale Tributo Il Bruciato sono in pelle Tan/Dark Red con cuciture tono su tono e grafica dedicata “cannelloni”. Il poggiatesta è impreziosito dal logo del tridente in tonalità Dark Red. La casa modenese ha pensato ogni dettaglio per trasformare il viaggio in un’esperienza sensoriale, anche grazie all’impianto audio Sonus faber con 14 altoparlanti e al tetto panoramico. L’obiettivo è dare una sensazione a chi è a bordo armoniosa e avvolgente, proprio come un calice di Bruciato, un vino dal carattere deciso e armonioso prodotto dal 2002 a Tenuta Guado al Tasso, di proprietà di Marchesi Antinori.