Multe stradali: un tesoro soprattutto per i piccoli centri

UN MODO PER FARE CASSA

A Colle Santa Lucia, borghetto sulle Dolomiti bellunesi, il Comune ha raccolto 745.225 euro dalle multe stradali rilevate all’interno del suo territorio nel corso del 2024: se la cifra fosse stata distribuita equamente su tutti i 346 abitanti, ognuno avrebbe ricevuto un tesoretto di 2.154 euro. Sono proprio i piccoli centri, spesso molto turistici, a primeggiare nel gettito pro-capite generato dai proventi raccolti dalle sanzioni stradali tra il 2023 e il 2025, effettuata dal Centro Studi Enti Locali basandosi sui dati raccolti da Mef e Istat.

Sono sotto i 500 abitanti anche gli altri due Comuni sul podio di questa speciale classifica, che vede al secondo posto Carrodano, centro nello spezzino che rappresenta uno snodo fondamentale per raggiungere le Cinque Terre, in grado di raccogliere 807.045 euro per i suoi 465 abitanti, pari a 1.736 euro ciascuno. Al terzo posto c’è il piccolo borgo medievale di Rocca Pia, in Abruzzo: 178 abitanti e 281.449 euro ottenuti dalle multe nel 2024, 1.581 euro pro capite.

Il Comune più grande tra le prime 10 posizioni è quello di Villapiana (Cosenza), che supera di poco i 5.000 abitanti e registra un incasso pro-capite di 916 euro. Nelle posizioni successive si trovano Letojanni (Messina) con 892 euro a testa, Bassano in Teverina (Viterbo) con 766 euro, Poggio San Lorenzo (Rieti) con 726 euro, Vallo di Nera (Perugia) con 673 euro, San Pietro in Gu (Padova) con 623 euro e Orio al Serio (Bergamo) con 618 euro.

MILANO INCASSA DI PIÙ

Se ragioniamo in termini assoluti è invece il Comune di Milano il re degli incassi da multe stradali, con quasi 432 milioni di euro provenienti da sanzioni stradali nel triennio (ancora in corso) 2023-2025. I milanesi e chi orbita intorno al capoluogo lombardo non devono sentirsi al sicuro nemmeno quando escono dal territorio comunale, visto che la Città Metropolitana di Milano (l’ente territoriale autonomo che ha sostituito la Provincia) si piazza al terzo posto di questa classifica con quasi 144 milioni di euro nello stesso periodo.

In mezzo, al secondo posto, c’è Roma con poco meno di 357 milioni di euro. Nella top 10 figurano anche Torino (146,7 milioni), Firenze (161,8 milioni), Napoli (82,7 milioni), Bologna (105 milioni), Genova (87,6 milioni), la Provincia di Brescia (61,5 milioni) e Palermo (56,2 milioni).

DICEMBRE MESE NERO

Il mese in cui gli automobilisti vengono maggiormente puniti è dicembre: nel periodo natalizio sia del 2023 che del 2024 si sono concentrate le maggiori entrate di questo tipo. Nel triennio preso in considerazione, dove le multe sono valse in totale oltre 5 miliardi di euro, è stato il dicembre del 2024 il mese che ha fatto segnare il record, facendo pagare agli automobilisti in Italia un totale di 277,7 milioni di euro, superando così di slancio il secondo mese più “prolifico”, dicembre 2023, quando erano stati pagati “solo” 231,9 milioni di multe.

Le più penalizzate dalle multe sono le famiglie, che nel 2024 hanno sborsato quasi 2,2 miliardi. Seguono a grande distanza le imprese con poco meno di 145 milioni di euro, le amministrazioni pubbliche (35,3 milioni) e le istituzioni sociali private (890.000 euro). Per quanto riguarda il 2025, i dati dei primi mesi evidenziano un generale calo degli introiti derivanti dalle sanzioni, probabilmente a causa dal caos che sta interessando gli autovelox negli ultimi mesi e che ha spento molti dispositivi. ù

LA CLASSIFICA