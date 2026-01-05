Alpina cambia pelle: nasce il nuovo brand di lusso firmato BMW

ORA C’È MAMMA BMW

Dal 1° gennaio 2026 BMW Alpina è diventato un nuovo marchio sotto l’egida del Gruppo BMW, dopo l'acquisizione dei diritti sul brand di Buchloe, suo partner di lunga data, avvenuta nel marzo 2022. Fino alla fine del 2025 l’Alpina ha operato in modo indipendente, acquistando automobili dalla BMW, modificandole sotto il profilo estetico e meccanico e vendendole con il proprio marchio in tutto il mondo (circa un migliaio l’anno).

NUOVO LOGO

In occasione dell’annuncio della transizione, la BMW ha presentato il nuovo logo BMW Alpina, che sarà collocato al centro del portellone posteriore delle vetture. Ispirato alla grafica degli anni Settanta, presenta un lettering elegante ed essenziale.

DNA IMMUTATO

Nelle foto di questa pagina alcune delle ultime realizzazioni dell'Alpina: dall'alto la B3 GT, la B4 GT e la B8 Gran Coupé.

La BMW punta a mantenere immutato il DNA del brand Alpina. L’obiettivo è quello di proporre ai clienti vetture ad alte prestazioni accompagnate da un comfort di marcia superiore. Il tutto accompagnato da una cura artigianale nei materiali, nella configurazione e nelle finiture. Le vetture prevedono un’offerta di opzioni che punta alla totale personalizzazione. Un’attenzione al dettaglio che riflette l’eredità storica del marchio Alpina diventato negli anni sinonimo di eleganza, tecnica e sportività discreta.

65 ANNI DI STORIA

La storia dell’Alpina comincia nel 1961 a Buchloe, in Baviera, quando Burkard Bovensiepen sviluppa un carburatore Weber per la BMW 1500. Il successo di quella modifica tecnica porta rapidamente alla creazione di una vera azienda, che dal 1970 è riconosciuta come costruttore indipendente dal Ministero dei Trasporti tedesco. Le vetture firmate Alpina, basate sui modelli BMW di normale produzione, si sono distinte per l’equilibrio tra prestazioni, cura artigianale e comfort, guadagnandosi una clientela affezionata e un’ottima reputazione internazionale.