Le auto più attese del 2024

La seconda generazione della Porsche Macan c’è solo a batteria, motivo per il quale il modello oggi in vendita dovrebbe rimanere in produzione ancora per qualche tempo. La base meccanica (con l’asse posteriore sterzante, per migliorare l’agilità e la tenuta di strada) è quella della “cugina" Audi Q6 e-tron: sviluppata dalle due case, per questa suv sportiva prevede due motori, uno per asse, per una potenza combinata fino a 612 CV. Ad alimentarli, integrata nel pianale, c’è una batteria da 100 kWh che in ricarica accetta fino a 270 kW, promettendo tempi di rifornimento brevi. In concessionaria dall’autunno del 2024 con prezzi da circa 85.000 euro.