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Oltre la bandiera a scacchi: addio ad Alex Zanardi

zanardi
di Redazione online
Pubblicato 02 maggio 2026

Il mondo dei motori si ferma per rendere omaggio a un uomo che ha saputo riscrivere le leggi della fisica e della volontà.

Oltre la bandiera a scacchi: addio ad Alex Zanardi

HA LOTTATO PER 6 ANNI

Alessandro Zanardi si è spento oggi all’età di 59 anni, lasciando un vuoto non solo nel paddock, ma nel cuore di chiunque veda nello sport un’estensione dell'anima umana. La notizia, giunta stamane attraverso un comunicato della famiglia, segna l'epilogo di una resistenza durata quasi sei anni, da quel tragico 19 giugno 2020 quando, sulle colline di Pienza, la sua handbike si scontrò con un mezzo pesante. Da allora, Alex ha lottato con la stessa discrezione e determinazione con cui affrontava le varianti dei circuiti americani, lontano dai riflettori ma sempre presente nell'affetto collettivo.

DALLA FORMULA 1 ALLA LEGGENDA CART

Per chi ama i motori, Zanardi non è stato solo un pilota; è stato un'icona di stile di guida e di vita. Dopo gli esordi in Formula 1 con Jordan, Minardi e Lotus, è oltreoceano che Alex ha trovato la sua consacrazione. Negli anni d'oro della serie CART, ha dominato con sorpassi impossibili - come la leggendaria manovra al "Cavatappi" di Laguna Seca nel 1996 - portando a casa due titoli consecutivi (1997-1998) e il soprannome di "The King of Donuts".

zanardi dtm bmw 3

LA LEZIONE DEL LAUSITZRING E LA METAMORFOSI

Il destino ha messo alla prova Zanardi il 15 settembre 2001, sul circuito tedesco del Lausitzring. Un incidente devastante gli portò via le gambe, ma non la fame di vita. Dove altri avrebbero visto un traguardo finale, Alex ha visto una nuova griglia di partenza. È tornato a correre su auto modificate, ha vinto nel Mondiale Turismo (WTCC) con BMW e ha poi scoperto la passione per il paraciclismo, diventando il simbolo globale del movimento paralimpico con quattro ori olimpici tra Londra e Rio.

UN'EREDITÀ CHE NON SBIADISCE

Oggi lo ricordiamo come il pilota che sorrideva sempre, ma per gli appassionati di motorsport, Zanardi resta colui che ha dimostrato che il limite è solo una convenzione. La sua scomparsa chiude un capitolo, ma il suo esempio rimarrà indelebile. In pista, come nella vita, Alex ha sempre saputo quando era il momento di spingere e quando di rientrare ai box. Oggi è rientrato per l'ultima volta, ma la sua corsa, nei ricordi della gente, non finirà mai.

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Ritratto di Miti
Miti
2 maggio 2026 - 14:45
Cosa dire in più ... un personaggio, Zanardi. È riuscito rialzarsi da situazioni così difficili che noi non possiamo nemmeno immaginare. Personalmente non l'ho mai sentito lamentarsi della sua situazione. Ha sempre avuto nel sangue quella libertà nel fare della velocità in pista e nella vita un suo personale modo di viverla al massimo. Fortunati quelli che l'hanno conosciuto. Che riposi in pace. Sincere condoglianze alla sua famiglia per la perdita.
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
2 maggio 2026 - 14:49
54
peccato
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
2 maggio 2026 - 14:50
Ho avuto la fortuna di vederlo con la sua handbike in occasione di un mercatino dell'antiquariato ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova, più o meno un paio d'anni prima dell'incidente. Ricordo la sorpresa appena era arrivato e subito con un gesto spontaneo l'abbiamo applaudito tutti e tutti a gridare "grande Alex!", indimenticabile e commovente. Un grande.
Ritratto di maty17
maty17
2 maggio 2026 - 14:51
10
mi dispiace molto
Ritratto di Roaring 90s
Roaring 90s
2 maggio 2026 - 14:53
Bell'articolo, il giusto omaggio a un grande sportivo
Ritratto di Ilmarchesino
Ilmarchesino
2 maggio 2026 - 15:13
3
Ho avuto l onore di conoscerlo al notor show di Bologna.qiando girava con la BMW Motorsport. Una persona anzi un uomo che con poche parole ti incoraggiava ,ti consigliava ma soprattutto ti stimolava ad affrontare la vita e non di abbatterti per imprevisti che paragonati alla sua vita risultavano futili sciocchezze GRAZIE ALEX nn ti dimenticaro mai e soprattutto spero che i giovani di oggi nn dimenticheranno mai gli insegnamenti che hai dato nelle tue tante vite sia sportive che umane. Rip.
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