Peugeot 3008 del 2024: ecco l'interno

NUOVA AUTO NUOVO INTERNO - Inizia il percorso di avvicinamento alla presentazione della nuova generazione della Peugeot 3008, prevista per settembre, della quale la casa francese svela oggi l’interno, che porta al debutto il nuovo cruscotto i-Cockpit. La nuova Peugeot 3008 arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre 2024 e sarà proposta in versione elettrica pura, anche 4x4 con un secondo motore posto sull'asse posteriore. Anche se non è stata confermata appare quasi certa la versione equipaggiata con il benzina 3 cilindri 1.2 mild hybrid con cambio robotizzato a doppia frizione e 136 CV di potenza. Possibili anche le versioni ibride plug-in.

DUE AFFIANCATI - Ma torniamo al nuovo i-Cockpit della Peugeot 3008 che si caratterizza per il grande schermo panoramico curvo ad alta definizione di 21 pollici posizionato a sbalzo sopra la plancia e orientato verso il conducente. All’interno della medesima cornice si possono notare i due pannelli, uno che assolve alla funzione di strumentazione e l’altro, di tipo touch, che invece è preposto al funzionamento del sistema multimediale (accessibile anche al passeggero, può essere utilizzato per gestire “clima”, navigazione, multimedia e connettività).

TASTI DI ACCESSO RAPIDO - L'effetto “galleggiante” del nuovo i-Cockpit della Peugeot 3008 è accentuato da una speciale illuminazione ambientale a led sotto lo schermo. La parte centrale della plancia ospita gli i-Toggles, pulsanti sensibili al tatto, che possono essere personalizzati per fornire un accesso rapido a dieci funzioni preferite dell'utente (chiamare un numero telefonico, avviare la navigazione verso una destinazione frequente, sintonizzare la radio su una stazione preferita, impostare una data temperatura per il climatizzatore).

RESTA QUALCHE COMANDO FISICO - Decisamente scenografici anche i comandi fisici che sono collocati sul tunnel centrale all’interno di un elemento in plastica lucida con la forma a boomerang. La consolle centrale è piuttosto ariosa, così da massimizzare lo spazio disponibile per riporre gli oggetti e per la ricarica wireless degli smartphone. Ciò è reso possibile dallo spostamento del selettore del cambio automatico sulla plancia a destra del volante, accanto al pulsante di accensione dell'auto.

NUOVO VOLANTE - Il compatto volante a due razze, come da tradizione, è posizionato più in basso rispetto ad altre marche così da rendere più agevole la visione dello schermo della strumentazione. In occasione del debutto del nuovo i-Cockpit, la Peugeot ne ha ottimizzato la forma. I comandi situati sul volante sono con feedback tattile e possono rilevare automaticamente le dita del conducente (eseguono il comando solo quando vengono premuti).