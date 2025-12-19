Pirelli Cyber Tyre: quando i pneumatici diventano smart

SCAMBIO DI DATI

Con il Cyber Tyre, la Pirelli ha lanciato il primo sistema al mondo in grado di raccogliere dati essenziali dai sensori nei pneumatici, grazie ad hardware e software dedicati. Pressione, temperatura e accelerazioni sono registrati ed elaborati da algoritmi proprietari, per poi comunicare in tempo reale con l’elettronica del veicolo, integrandosi con ABS, ESP e sistemi di assistenza per anticipare situazioni critiche e quindi migliorare la sicurezza, l’efficienza e il comfort di guida.

La tecnologia è anche in grado di andare oltre l’auto, estendendosi alle infrastrutture, come dimostra la collaborazione nata con la Regione Puglia: combinando i dati provenienti dai pneumatici dotati del sistema Pirelli Cyber Tyre con immagini da telecamere a bordo dei veicoli è possibile creare una mappa dinamica delle strade, segnalandone lo stato di salute e favorendo il programma di manutenzione.

Oltre che con le infrastrutture, il sistema comunica anche con gli altri veicoli, supportando smart road, smart city e le future evoluzioni della guida autonoma attraverso informazioni su condizioni stradali, possibili rischi e segnaletica.

DALLA MCLAREN ALL’ASTON MARTIN

Sviluppata per due decenni, la tecnologia Cyber Tyre è ora nella fase di implementazione sulle vetture di diversi costruttori, anche grazie alla collaborazione con la Bosch, che ha permesso di integrarla con i sistemi elettronici di bordo. La prima versione del sistema ha debuttato sulla McLaren Artura, la prima auto di serie ad adottare il sistema nel 2021.

Nel 2024 il Cyber Tyre è stato montato sull’Audi RS 4 Avant Edition 25 Years, mentre una versione più evoluta è arrivata quest’anno a bordo della Pagani Utopia. Sempre quest’anno, la Pirelli ha annunciato un accordo con l’Aston Martin, che adotterà il Cyber Tyre sui suoi nuovi modelli.

QUALITÀ PREMIATE

Tutte queste capacità sono valse al Pirelli Cyber Tyre diversi riconoscimenti in ambito internazionale. Lo scorso mese la tecnologia è stata premiata negli USA come la più innovativa nel settore dei pneumatici dall’Autotech Breakthrough Awards, e ora arrivano altri tre premi. Il primo è stato assegnato dalla giuria francese degli Automobile Awards, che gli ha assegnato il Premio per la Sicurezza per la sua capacità di anticipare i rischi e rendere la guida più sicura e intelligente.

Il titolo Safety Best è stato assegnato da Autobest, giuria indipendente che rappresenta 32 Paesi europei: anche questo riconoscimento celebra le soluzioni che innalzano gli standard di sicurezza su strada, sulla base di test e analisi approfondite.

Il premio Company of the Year 2025 assegnato da Frost & Sullivan viene invece conferito alle aziende capaci di anticipare le tendenze, portare sul mercato soluzioni innovative e generare allo stesso tempo valore concreto: alla Pirelli è stato riconosciuto il ruolo di leader nell’innovazione e alla guida del cambiamento che il mercato sta attraversando, grazie allo sviluppo di tecnologie proprio come il Cyber Tyre.