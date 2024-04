La Polizia di Stato arruola la Tesla Model X

Dopo l’annuncio dello scorso novembre 2023, la Tesla Model X Plaid è ufficialmente entrata in servizio nella Polizia stradale per il Veneto. La suv viene impiegata in tutti i servizi di controllo e sicurezza sulle tratte di competenza di CAV (Concessioni Autostradali Venete): A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre, A57 Tangenziale di Mestre e Raccordo Marco Polo. Sono strade particolarmente congestionate, attraversate ogni giorno da 210.000 veicoli.

La Tesla Model X diventa così la prima auto elettrica pensata per servizi di pattuglia in Italia. Acquisita da Concessioni Autostradali Venete con l'obiettivo di testare l'efficacia di una EV per autonomia, prestazioni e idoneità ai servizi di Polizia, nonché per promuovere l’adozione di veicoli a emissioni zero.

La Tesla Model X è stata allestita con la livrea della Polizia e dispone delle luci d’ordinanza. Dal punto di vista tecnico si tratta della Dual Motor da 670 CV e 576 km di autonomia omologata (nel ciclo WLTP), in grado di garantire uno 0-100 in 3,9 secondi e una velocità massima di 262 km/h.