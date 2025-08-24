Home
di Andrea Spitti
Pubblicato 24 agosto 2025

Dalle ali di gabbiano a quelli di falco, ma anche aperture che ruotano, slittano, spariscono… Per entrare nell’abitacolo di un’auto può servire qualcosa di più di una portiera come tutte le altre.

Le portiere più insolite nella storia dell’auto

Nella progettazione automobilistica, la funzionalità di solito sposa l’estetica. Ma cosa succede quando un elemento fondamentale come la portiera viene reinventato? Se pensate che una portiera sia solo un pannello incernierato, preparatevi a ricredervi. Nel corso dei decenni, designer e ingegneri hanno provato a sfidare le convenzioni, regalandoci soluzioni di accesso all’abitacolo tanto affascinanti quanto a volte bizzarre. Dalle necessità strutturali alle pure esibizioni di stile, passando per soluzioni ingegneristiche volte a risolvere problemi pratici (come l'ingombro in parcheggio o l'accesso facilitato), le portiere “strane” dimostrano che l’innovazione nel mondo dell’auto può manifestarsi nei modi più inaspettati. 

  • MERCEDES 300 SL GULLWING

    Icona indiscussa, la 300 SL non introdusse le “Gullwing” (ali di gabbiano) solo per estetica: il telaio tubolare a traliccio molto alto sui fianchi rendeva impossibili le portiere convenzionali. La soluzione fu incernierarle sul tetto, creando un’apertura spettacolare e un soprannome leggendario. Necessità trasformata in virtù.

  • LAMBORGHINI COUNTACH

    Quando Marcello Gandini disegnò la Countach, le portiere che si aprivano verticalmente verso l'alto (“a forbice” o “scissor doors”) furono una rivelazione. Nate forse più per l’impatto visivo e per risolvere problemi di ingombro laterale su un’auto già di suo larghissima, sono diventate il marchio di fabbrica delle Lamborghini V12 che l’hanno seguita (dalla Diablo fino all’ultima Revuelto).

  • BMW Z1

    Unica nel suo genere per un’auto di produzione, la BMW Z1 presentava portiere che non si aprivano né verso l'esterno né verso l'alto, ma scendevano verticalmente all’interno delle massicce fiancate. Azionate elettricamente, permettevano (dove la legge lo consentiva) di guidare con le portiere abbassate, regalando un’esperienza “en plein air” senza precedenti.

  • KAISER DARRIN

    Anticonvenzionale anche per gli anni ‘50, la Kaiser Darrin era una sportiva americana con una caratteristica distintiva: le portiere non si aprivano verso l’esterno, ma scorrevano in avanti, scomparendo all’interno dei parafanghi anteriori. Una soluzione ingegnosa sulla carta, ma complessa e delicata nella pratica. (Foto: Wikipedia).

  • BMW ISETTA

    La BMW Isetta era una microcar che non aveva portiere laterali: l’intero frontale dell’auto, compreso il piantone dello sterzo e la strumentazione, fungeva da unica portiera incernierata lateralmente. Una soluzione estrema dettata dalle dimensioni ridottissime e dalla ricerca della massima economia costruttiva.

  • MESSERSCHMITT KR200

    Simile concettualmente all’Isetta per le dimensioni minime, ma ispirata al mondo aeronautico (la Messerschmitt era un produttore di aerei), la KR200 (“Kabinenroller”) aveva un tettuccio trasparente incernierato lateralmente (o a volte frontalmente) che fungeva da accesso. Si entrava scavalcando la fiancata, come in un piccolo aereo da caccia.

  • TESLA MODEL X

    Con la Model X, la Tesla ha reinventato le porte ad ali di gabbiano per il suo SUV elettrico. Le “Falcon Wings” posteriori (le portiere anteriori sono di tipo tradizionale) sono dotate di doppie cerniere e sensori per aprirsi verso l’alto e poi leggermente verso l’esterno, minimizzando l'ingombro laterale anche in parcheggi stretti.

  • KOENIGSEGG

    Il costruttore svedese di hypercar ha brevettato un sistema decisamente complesso, portato al debutto con la CCR: le sue portiere si muovono verso l’esterno e ruotano contemporaneamente verso l’alto, seguendo un arco complesso. Questo permette un’apertura scenografica riducendo sia l’ingombro laterale che quello verticale rispetto alle pure “scissor doors” o “gullwing”.

  • RENAULT AVANTIME

    Monovolume-coupé decisamente originale, la Renault Avantime aveva portiere molto lunghe per facilitare l’accesso ai sedili posteriori. Per migliorarne l’usabilità in spazi ristretti, la Renault implementò un sistema a doppia cerniera che permetteva alla portiera di spostarsi leggermente in avanti oltre che ruotare verso l’esterno, riducendo l’angolo di apertura necessario

  • TOYOTA SERA

    La piccola utilitaria giapponese Toyota Sera sorprese il mondo con le sue elaborate portiere “a farfalla”. Simili alle scissor ma incernierate anche sul tetto, si aprivano verso l’alto e in fuori, creando un effetto scenografico notevole e offrendo un’abitabilità ariosa grazie all’ampia cupola vetrata. Si dice abbiano ispirato Gordon Murray per le portiere della mitica McLaren F1.

  • FORD GT

    Entrambe le generazioni della supercar americana Ford GT presentano portiere con un taglio che si estende profondamente nel tetto. Sebbene l’apertura sia convenzionale verso l’esterno, questa configurazione è tutt’altro che comune. Non è solo estetica: facilita enormemente l’ingresso e l’uscita dall’abitacolo basso e avvolgente, un cenno funzionale alle auto da corsa di Le Mans da cui la GT trae ispirazione.

Ritratto di BZ808
BZ808
24 agosto 2025 - 10:55
Quelle a forbice molto scenografiche, veramente bulle quelle della Z1. Un classico le ali di gabbiano e veramente d'impatto quelle a farfalla!
Ritratto di NeuroToni
NeuroToni
24 agosto 2025 - 10:57
Per me il sistema BMW Z1 la migliore e poi l'auto in se mi piaceva.
