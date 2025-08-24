Le portiere più insolite nella storia dell’auto

Con la Model X, la Tesla ha reinventato le porte ad ali di gabbiano per il suo SUV elettrico. Le “Falcon Wings” posteriori (le portiere anteriori sono di tipo tradizionale) sono dotate di doppie cerniere e sensori per aprirsi verso l’alto e poi leggermente verso l’esterno, minimizzando l'ingombro laterale anche in parcheggi stretti.