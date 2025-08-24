Le portiere più insolite nella storia dell’auto

Nella progettazione automobilistica, la funzionalità di solito sposa l’estetica. Ma cosa succede quando un elemento fondamentale come la portiera viene reinventato? Se pensate che una portiera sia solo un pannello incernierato, preparatevi a ricredervi. Nel corso dei decenni, designer e ingegneri hanno provato a sfidare le convenzioni, regalandoci soluzioni di accesso all’abitacolo tanto affascinanti quanto a volte bizzarre. Dalle necessità strutturali alle pure esibizioni di stile, passando per soluzioni ingegneristiche volte a risolvere problemi pratici (come l'ingombro in parcheggio o l'accesso facilitato), le portiere “strane” dimostrano che l’innovazione nel mondo dell’auto può manifestarsi nei modi più inaspettati.