Prezzi carburanti: la leggera discesa continua

COSTA UN PO’ MENO - Dopo una prima parte di febbraio in considerevole aumento si conferma la leggera discesa dei prezzi dei carburanti alla pompa registrata negli ultimi giorni, nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti petroliferi nel mediterraneo. In base alle ultime rilevazioni dell’Osservatorio dei prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy il costo della benzina al self service è di 1,856 euro al litro, mentre un litro di gasolio costa mediamente 1,821 euro. I prezzi si alzano rispettivamente a 1,997 e 1,961 euro se si considerano le pompe servite. Il Gpl è a quota 0,715 euro al litro, mentre il metano viene venduto mediamente a 1,360 euro al kg.

CHE PREZZI A BOLZANO - Conviene fare il pieno di benzina nelle Marche, dove un litro costa mediamente 1,838, mentre i guidatori di auto a gasolio invece dovrebbero preferire la Campania, dove il diesel costa 1,802 euro al litro. In generale, sia per la benzina che per il diesel, meglio evitare gli impianti della provincia di Bolzano: qui un litro di benzina costa 1,901 euro, di diesel 1,877 euro. I prezzi si alzano in autostrada, dove la benzina costa 1,945 euro al litro al self service e 2,209 euro al litro al servito, mentre il diesel arriva a 1,913 euro al litro al self e a 2,181 euro al litro al servito.

SEMPRE PIÙ AGGIORNATA - Una certezza in più per risparmiare, fondamentale per scegliere a quale distributore fare rifornimento è l’app Pieno+ (qui sopra), realizzata da alVolante, permette di visualizzare a colpo d’occhio i distributori più economici della zona in cui ci si trova e di impostare direttamente il navigatore per raggiungerli. E per il 2024 cambia per essere ancora più puntuale: infatti, ora la app aggiorna in tempo reale i prezzi comunicati dai benzinai e diventa così la più precisa del suo genere.